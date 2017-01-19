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Топливно-энергетический комплекс
Малый и средний бизнес обеспечивает 80% рабочих мест — МЭРТ
10:50 18.01.2017 |
Малый и средний бизнес (МСБ) в Украине обеспечивает 79,1% рабочих мест и создает 59% добавленной стоимости, что превышает аналогичные показатели Польши и Германии.
Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.
"Потеря позиций некоторыми крупными предприятиями и относительно более высокая устойчивость МСП в кризисных условиях привели к росту доли МСП в Украине. В Украине на сектор МСП приходится 79,1% всех занятых работников и 59% добавленной стоимости, что является более высокими показателями, чем в Польше и Германии", - говорится в документе.
При этом средние предприятия в Украине являются пропорционально большими, чем в ЕС, и обеспечивают 32,2% рабочих мест, а также 39,1% добавленной стоимости.
В то же время малые предприятия формируют лишь 8,5% добавленной стоимости и обеспечивают рабочими местами 35,2% занятого населения.
Напомним, в Украине в 2015 году 99,8% субъектов предпринимательства составлял малый и средний бизнес, в котором было занято 80% населения, однако его доля в ВВП составила лишь 15%.
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