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Аграрии не могут получить НДС на спецсчета из-за ГФС
08:51 18.01.2017 |
Государственная казначейская служба Украины не может перечислить средства на специальные счета сельскохозяйственных предприятий в учреждениях банков, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как информируют в Госказначействе, накладка произошла из-за того, что Государственная фискальная служба Украины не предоставила Госказначейству реестр с реквизитами таких специальных счетов.
"Казначейство в регламентированное время 16 января 2017 г. осуществило распределение средств, поступивших 13 января 2017 г. на дополнительные электронные НДС-счета сельскохозяйственных предприятий, на их электронные счета в системе электронного администрирования НДС для дальнейшего направления в государственного бюджета и на специальные счета таких плательщиков в учреждениях банков в размерах, установленных статьей 209 Налогового кодекса Украины, действовавшей до 1 января 2017 года", - сообщает Госказначейство.
Однако для дальнейшего перечисления распределенных средств на специальные счета сельскохозяйственных предприятий в учреждениях банков Государственная фискальная служба Украины должна предоставить Казначейству реестр с реквизитами таких специальных счетов.
В Госказначействе указывают, что по состоянию на 18 часов 16 января такие реестры в ведомство не поступали.
"Казначейство обеспечит перечисление распределенных средств после получения от Государственной фискальной службы Украины реестров с реквизитами специальных счетов сельскохозяйственных предприятий в учреждениях банков", - добавили в Госказначействе.
Отметим также, что к 19 часам 17 января на сайтах Госказначейства и ГФС отсутствовала информация о передаче указанных реестров.
Напомним, 12 января Украинская аграрная конфедерация вместе с другими крупнейшими аграрными общественными объединениями Украины обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману из-за проблем с уплаты аграриями НДС.
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