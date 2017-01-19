Верховная Рада поддержала законопроект "О внесении изменений в "Кодекс торгового мореплавания Украины", который будет содействовать развитию судоходства в Украине и грузоперевозок по рекам.

За соответствующий документ №2712 во вторник в первом чтении проголосовало 234 депутата.

Указанный документ разработан с целью господдержки развития судоходства и роста тоннажа морского флота под Государственным флагом Украины, привлечения инвестиций в судоходный бизнес, а также для содействия улучшению в целом инвестклимата в стране.

В пояснительной записке к нему отмечается, что Кодекс торгового мореплавания Украины был принят в 1995 году. В результате анализа его положений выявлено, что некоторые из них устарели и недостаточно эффективны, поскольку не соответствуют реалиям экономического развития и, в частности, не способствуют развитию судоходства в стране.

Так, исходя из ст. 32 кодекса, право плавания под Государственным флагом Украины имеет судно, являющееся госсобственностью, принадлежит гражданину Украины или юрлицу, на 100% относящемуся к резиденту страны. Ст. 131 устанавливает ограничение по каботажным перевозкам судами под иностранным флагом при наличии разрешения Министерства инфраструктуры Украины.

"Понятно, что действующие нормы создают серьезный барьер не только для привлечения иностранных инвесторов на рынок отечественного судоходства, но и для судовладельцев, которые часто в процессе осуществления хозяйственной деятельности заинтересованы в полном или частичном привлечении иностранных партнеров", - говорится в записке.

Каке отмечается в ней, на практике указанные ограничения приводят к тенизации рынка судоходства, поскольку судовладельцы вынуждены выбирать для своих судов флаги государств, которые предусматривают более гибкие положения законодательства. Это не только создает дополнительные сложности для судовладельцев, но и негативно отражается на экономике Украины в целом, поскольку приводит к значительному оттоку денежных ресурсов за ее пределы.

Согласно пояснительной записке, с каждым годом все больше сокращается количество судов под Государственным флагом Украины. Так, в 1991 году было 375 судов дедвейтом 5 тыс. тонн и более, в 2000 году - 155, в 2005 году - 91, в 2008 году - 75, в 2012 году - 60, в 2014-м - 46, тогда как под иностранными флагами работает более 200 средних и крупных судов, принадлежащих украинским компаниям.

Принятие указанного законопроекта даст возможность урегулировать вопрос предоставления права судоходства под Госфлагом Украины судам, которые принадлежат юридическим лицам, созданным с участием иностранного капитала, предоставление права на каботажные перевозки иностранным судам, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению значительного объема иностранных инвестиций в развитие судоходства Украины.

