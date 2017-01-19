В декабре официальный уровень безработицы повысился на 0,2 процентный пункт до 1,5%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, по состоянию на 1 января 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 390,8 тыс. безработных.

На 1 декабря в Госслужбе занятости были зарегистрированы 337,9 тыс. безработных.

Количество безработных, получивших государственную помощь в декабре, составило 317,1 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного в этом месяце составил 1 997 гривны.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт до 1,3%.