Василий Яценко

Деловая столица

И это не только анекдотичные нормы выдачи мыла или боя стеклотары, но и вполне серьезные документы вроде Жилищного кодекса или Кодекса об административных правонарушениях. Сохранение действия этих документов усугубляет правовую неразбериху и является идеальной почвой для коррупции. К счастью, советских регуляций с каждым годом становится все меньше и меньше. Так, с первого января 2017 года вступили в действие целых четыре реформы, направленные на отмену совковых норм и переход к европейским регуляциям.

Нет СанПиНам

С 1 января 2017 года перестали действовать все Государственные санитарные правила и нормы, которые утверждались органами СССР и УССР. До недавнего времени действовали тысячи таких правил (никто в государстве не знал, сколько именно), сами эти правила были устаревшие и любой предприниматель, только завидев санитарного инспектора был уверен, что он виноват и должен заплатить штраф.

К примеру, чтобы открыть швейную мастерскую нужно было выполнить требования 46 разнообразных санитарных правил.

Они регулировали каким должно быть рабочее место при выполнении работ сидя - начиная от общих эргономических требований и заканчивая нормами применения функциональной музыки на промышленных предприятиях. В результате решения правительства перестали действовать десятки тысяч норм вроде этой -"для работников административно - управленческого аппарата, работающих в одну смену, обеденный перерыв следует проводить через 4 часа после начала смены, продолжительностью не менее 40 минут".

Критики реформ опасались, что после отмены советских Санпинов Украина превратиться в Бангладеш, где нет никаких действенных правил охраны труда. Однако этого не случится - Санпины принятые после оглашения независимости продолжают действовать, а они касаются деятельности всех опасных производств и бюджетных учреждений вроде школ и садиков. Кстати, санитарный регламент для садиков совершенно свежий - принятый только в прошлом году. Он в десять (!) раз меньше советского и в нем отсутствуют "евгенические" нормативы вроде "критериев оценки физического развития девочек/мальчиков 4-5-6 лет", но есть мимишные нормы вроде "для озеленения территории дошкольных учебных заведений запрещается использовать деревья, кусты, растения с колючками (белая акация, боярышник, шиповник и т.д.) и ядовитыми плодами" или "прогулки на улице разрешается проводить при температуре воздуха не ниже -16 ° С".

Принудительный труд вне закона

С Нового года вступил в действие закон "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно трудоустройства выпускников", который отменил норму трёхлетней "отработки" для выпускников медицинских и педагогических ВУЗов. Теперь медики и учителя будут ехать работать в сельские школы и амбулатории только по собственному желанию - для них предусмотренные соответствующие преференции вроде бесплатного жилья и льготных коммунальных тарифов.

Соответственно отменятся и практика распределения выпускников - обладатели медицинских и педагогических дипломов после выпуска смогут пойти работать куда захотят - хоть на базар, хоть в магазин. Распределение и обязательное трудоустройство остается только ля выпускников военных ВУЗов - но это уже совершенно другой разговор.

Собственность обязывает

С нового года начали действовать новые правила пользования помещениями жилых домов и общежитий. Там много интересного - отменили разрешения на переоборудование и перепланировку жилых и подсобных помещений, балконов и лоджий (за исключением демонтажа несущих конструкций), разрешили собственнику жилья сдавать его в аренду без письменного согласования членов семьи.

Однако самое главное в другом - с нового года органы местного самоуправления больше не обязаны проводить текущий или капитальный ремонт жилья. Более того, все владельцы жилья в многоквартирных домах обязаны "обеспечивать надлежащее содержание, эксплуатацию, реконструкцию, реставрацию, текущий и капитальный ремонт, техническое переоснащение общего имущества жилого дома, общежития пропорционально доле совладельца на условиях софинансирования". Если же они этого не делают и дом признается ветхим, не пригодным к проживанию, то жильцы выселяются на улицу, без предоставления другого жилья за счет государства или города.

Пенсия станет накопительной. Когда-то

С 1 января этого года начали действовать нормы закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которыми вводится второй, так называемый "накопительный", уровень пенсионной системы. Накопительная система базируется на принципах накопления средств работников в Накопительном фонде или в соответствующих негосударственных пенсионных фондах.

Накопительная система распространяется на граждан, которым исполнилось не более 35 лет и которые платят пенсионные взносы.

Ожидается, что к 2022 году процент отчислений в накопительный фонд должен составить около 7% - сейчас он должен составлять 2%.

Впрочем, по состоянию на сейчас это не более чем фантазии - Накопительный фонд не создан, Совет Накопительного фонда не сформирован. Формальная причина - дефицит солидарной системы общегосударственного пенсионного страхования. Впрочем, солидарная пенсионная система в Украине всегда была, есть и будет дефицитной и с таким подходом чиновников Пенсионного фонда ждать реального, а не формального начала пенсионной реформы можно вечно. То есть до пенсии. Однако пенсионная реформа - это уже совсем другой разговор.