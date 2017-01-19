Высокий суд Англии во вторник в 12:30 (по киевскому времени) приступит к рассмотрению иска Российской Федерации к Украине по долгу на 3 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные суда, передают Українські Новини.

В декабре 2013 года Президент России Владимир Путин и бывший в то время Президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года после переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.

В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску России к Украине на 17-20 января 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, 20 февраля 2014 года Россия начала оккупацию украинского полуострова Крым.

После захвата Крыма в апреле 2014 года российская армия начала вторжение на территорию украинского Донбасса.

Российская вооруженная агрессия против Украины продолжается до сих пор и имеет характер международного конфликта.