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Топливно-энергетический комплекс
Суд Англии во вторник начнет рассмотрение иска России против Украины по долгу на $3 млрд
09:03 17.01.2017 |
Высокий суд Англии во вторник в 12:30 (по киевскому времени) приступит к рассмотрению иска Российской Федерации к Украине по долгу на 3 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные суда, передают Українські Новини.
В декабре 2013 года Президент России Владимир Путин и бывший в то время Президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.
Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.
В октябре 2015 года после переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.
Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.
В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.
В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.
В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.
Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску России к Украине на 17-20 января 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, 20 февраля 2014 года Россия начала оккупацию украинского полуострова Крым.
После захвата Крыма в апреле 2014 года российская армия начала вторжение на территорию украинского Донбасса.
Российская вооруженная агрессия против Украины продолжается до сих пор и имеет характер международного конфликта.
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