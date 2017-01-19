Министр финансов Украины Александр Данилюк и глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на этой неделе примут участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) и в рамках этого визита обсудят с руководителями Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых организаций (МФО) перспективы сотрудничества.

"С 16 по 20 января министр финансов А.Данилюк в составе украинской делегации во главе с президентом Петром Порошенко будет находиться с рабочим визитом в Давосе... (и) примет участие во встречах президента с руководством МВФ и ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития - ИФ), проведет двусторонние встречи с руководителями Европейской комиссии, Всемирного банка, министрами финансов других стран и международными инвесторами", - говорится в сообщении Минфина в понедельник.

В пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что визит главы НБУ Валерии Гонтаревой в Давос начнется 17 января.

