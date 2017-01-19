Производство сельскохозяйственной продукции в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения АТО) за 2016 год увеличилось на 6,1% по сравнению с 2015 годом.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), за прошлый год сельхозпредприятия увеличили производство на 9,8%, хозяйства населения - на 1,5%.

В 2016 г производство продукции растениеводства выросло на 9,7%, животноводства сократилось на 2,6% по сравнению с 2015 годом.

Как сообщалось со ссылкой на статданные, производство сельскохозяйственной продукции в Украине за 2015 год снизилось на 4,8% по сравнению с 2014 годом. Сельхозпредприятия сократили производство на 5,1%, хозяйства населения - на 4,3%.

