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Активы Фонда гарантирования вкладов в декабре увеличились в 2 раза до 15,3 млрд гривен
20:26 16.01.2017 |
Активы Фонда гарантирования вкладов в декабре увеличились в 2 раза до 15,3 млрд гривен
Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в декабре увеличились в 2 раза, или на 7,625 млрд гривен (по состоянию на 1 декабря) до 15,316 млрд гривен (на 1 января).
Об этом свидетельствуют статистические данные фонда, передают Українські Новини.
С начала года активы Фонда гарантирования вкладов увеличились с 14,084 млрд гривен до 15,316 млрд гривен.
По состоянию на 1 января в Фонд гарантирования вкладов входило 99 участников.
В декабре Кабинет Министров выпустил облигации внутреннего государственного займа на 7,941 млрд гривен для Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом свидетельствуют статистически данные Национального банка.
28 декабря 2016 года Кабинет Министров разрешил Министерству финансов предоставить кредит Фонду гарантирования вкладов физических лиц на 7,941 млрд гривен.
Срок обращения гособлигаций составляет 15 лет с процентной ставкой до 10 % годовых.
Бумаги будут выпускать в обмен на векселя, выданные Фондом на тех же условиях, с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой векселя.
Согласно статистике, ОВГЗ были выпущены в декабре на указанную сумму.
По данным ФГИУ, в Украине насчитывается 41,7 млн вкладчиков, средний размер вклада составляет 8,9 тыс. гривен, общий процент покрытия вкладов составляет 98,7%.
Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 80,2 млрд гривен (по состоянию на 1 ноября).
Как сообщали Українські Новини, в 2015 году активы фонда уменьшились с 16,872 млрд гривен до 14,084 млрд гривен
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