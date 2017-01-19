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Топливно-энергетический комплекс
В Украине бессмысленно повышать пенсионный возраст - вице-премьер
17:44 16.01.2017 |
Кабинет министров Украины, как и другие органы власти, не предпримут никаких шагов по повышению пенсионного возраста. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает его пресс-служба.
"Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими организациями. И хочу вам сказать, я убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не предпримут никаких шагов по повышению пенсионного возраста", - сказал Розенко.
"Ведь я просто всем напомню, что повышение пенсионного возраста для женщин продолжается и сейчас, постепенно. И это является следствием той реформы, которую провели в свое время Янукович-Азаров в 2011 г. И, как вы видите, повышение пенсионного возраста никоим образом положительно не повлияло на дефицит бюджета Пенсионного фонда: он по сравнению с 2011 г. существенно вырос. Если тогда он составлял примерно 40 млрд грн, то сегодня это более 140 млрд грн дотации бюджета Пенсионного фонда. То есть в результате повышения пенсионного возраста дефицит бюджета Пенсионного фонда не уменьшился, а увеличился", - отметил вице-премьер-министр.
По его словам, это показывает, что проблема Пенсионного фонда заключается вовсе не в вопросе повышения пенсионного возраста, а в низких доходах.
"На сегодняшний день более 50% работающих граждан или не платят налоги в Пенсионный фонд, или уплачивают их не в полном объеме", - сказал Розенко.
"Нет и не может в стране, где 50% работающих граждан не платят налоги или платят их в неполном объеме, быть высоких пенсий. Не могут быть высокими пенсии в стране, где размер легальных зарплат является абсолютно мизерным, потому что пенсия - это производная от зарплаты. Поэтому еще раз вынужден подчеркнуть, что мы надеемся от повышения зарплат в Украине, от повышения минимальной зарплаты вдвое - до 3200 грн - в том числе и серьезного эффекта и дополнительного ресурса в Пенсионный фонд Украины", - подытожил вице-премьер-министр.
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