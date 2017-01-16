Добыча природного газа в Украине в 2016 году увеличилась на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 19 млрд 987,1 млн куб. м, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По данным министерства, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году снизили добычу газа на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) - до 15 млрд 900,2 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) - до 14 млрд 602,7 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" - снизила на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2016-м увеличили добычу газа на 5,8% (на 222,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 4 млрд 86,9 млн куб. м.

Крупнейшими газодобытчиками в прошлом году также стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" - 1 млрд 627,75 млн куб. м, ООО "Эско-Пивнич" - 614,658 млн куб. м, ЧАО "Укрнафтобуриння" - 310,498 млн куб. м, ЧАО "Природные ресурсы" - 227,46 млн куб. м, ООО "Куб-Газ" - 207,466 млн куб. м, СП "Полтавская газонефтяная компания" - 174 млн куб. м, ЧАО "Девон" - 124,354 млн куб. м, ООО "Первая украинская газонефтяная компания" - 110,425 млн куб. м, ЧАО "Укргазвыдобуток" - 98,25 млн куб. м, ООО "Надра-Геоинвест" - 91,112 млн куб. м, ООО "Энергия-95" - 90,101 млн куб. м, ООО "Системойлинжениринг" - 74,93 млн куб. м, ООО "Регал петролеум" - 62,22 млн куб. м, ЧАО "Пласт" - 34,75 млн куб. м (с учетом Стрелкового месторождения), ООО "Пром-энерго продукт" - 30,66 млн куб. м, ООО "Сириус 1" - 27,67 млн куб. м, ООО "Пари" - 21,28 млн куб. м, ООО "Укргаз Инвест" - 18,276 млн куб. м, ООО "Надра Геоцентр" - 15,296 млн куб. м, ООО "Арабский Энергетический альянс" - 14,761 млн куб. м, ООО "Захиднадрасервис" - 14,672 млн куб. м, ООО "Надрагаз" - 12,707 млн куб. м, ООО "Восточный геологический союз" - 11,361 млн куб. м, ООО "Актив Газ Ресурс" - 11,132 млн куб. м, ООО "Украинская буровая компания" - 11,02 млн куб. м, ООО "Горизонты" - 9,121 млн куб. м, ООО ЧАО "Газинвест" - 8,26 млн куб. м, "Сахалинское" - 8,16 млн куб. м, ООО "Богородчанынафтогаз" - 8,034 млн куб. м, ООО "Макком-Груп" - 7,958 млн куб. м, ЧАО "Тисагаз" - 6,694 млн куб. м, ООО "Бориславская нефтяная компания" - 6,347 млн куб. м, ООО "ТНГК" - 5,54 млн куб. м, ООО "Укрнафтогазинвест" - 5,02 млн куб. м, ПАО "Шахта им. Засядько" - 5,017 млн куб. м, СУКП "Дельта" - 4,211 млн куб. м, ЧП "Норлик" - 3,351 млн куб. м, ООО "Геологическое бюро "Львив" - 3,152 млн куб. м, ООО "Укр-Аз-Оил" - 2,962 млн куб. м, ООО "Нафтогазрембуд-1" - 1,904 млн куб. м, ЧАО "Интернафтогазбуд" - 1,359 млн куб. м, ООО "Прикарпатская энергетическая компания" - 1,11 млн куб. м, ООО "Трубопласт" - 1,04 млн куб. м, ДП "Молтекс нефть и газ" - 1,005 млн куб. м.

Как сообщалось, Украина в 2015 году сократила добычу газа на 1,4% (на 0,274 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом - до 19,896 млрд куб. м. Предприятия "Нафтогаза Украины" снизили добычу на 4,9% (на 0,823 млрд куб. м) - до 16,032 млрд куб. м, тогда как другие компании нарастили на 16,6% (на 0,549 млрд куб. м) - до 3,864 млрд куб. м.

