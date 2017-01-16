Министерство юстиции Украины объявило о запуске открытого онлайн-реестра граждан и компаний-должников. Это связано с тем, что 5 января этого года вступил в силу Закон «Об исполнительном производстве», нормы которого и предусматривают такой реестр.

Как сообщает AIN, в него включены данные о гражданах Украины, а также украинских компаниях, которые по решению суда признаны должниками и в отношении которых открыто исполнительное производство. Данные о таких должниках, по закону, должны быть открытыми и размещаться на сайте Минюста.

Чтобы найти в реестре компанию, нужно ввести в соответствующие поля ее название и код ЕГРПОУ. Человека можно искать по имени, фамилии и ИНН. Но в реестре можно будет найти данные только о тех должниках, в отношении которых исполнительное производство было зарегистрировано уже после старта реестра.

В реестр не вносятся госорганы и органы местного самоуправления, должники по решениям неимущественного характера, а также те, у которых нет задолженности по платежам по исполнительным документам свыше 3 месяцев.

Напомним, в конце прошлого года президент подписал закон, по которому ФЛП должны платить ЕСВ, даже не получая дохода.