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Топливно-энергетический комплекс
Украинские предприятия в декабре импортировали газ по средней цене $230/тыс. куб. м - МЭРТ
09:42 12.01.2017 |
Украинские предприятия в декабре 2016 года импортировали газ по средней цене 6 тыс. 6,66 грн, или $230,01 за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
В январе-2016 цена импорта газа составляла $231,41 (5542,82 грн), в феврале - $200,39 (5352,03 грн), в марте - $198,57 (5292,39 грн), в апреле - $188,08 (4795,87 грн), в мае - $181,5 (4595,1 грн), в июне - $184,3 (4 тыс. 595,21 грн), в июле - $210,88 (5 тыс. 233,264 грн), в августе - $199,1 (4 тыс. 981,339 грн), в сентябре - $199,61 (5 тыс. 255,29 грн), в октябре - - $180,55 (4 тыс. 652,17 грн), в ноябре - $188,93 (4 тыс. 866,34 грн).
Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
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