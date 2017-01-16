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Топливно-энергетический комплекс
НБУ заявляет о достижении своей инфляционной цели в 2016
09:35 12.01.2017 |
Национальный банк заявляет, что достиг свою инфляционную цель в 2016 году.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Как отмечают в Нацбанке, в прошлом году инфляция составляла 12,4%, в то время как в 2015 году потребительские цены выросли на 43,3%.
"Фактический уровень инфляции на конец 2016 года был близок к прогнозам Национального банка на уровне 12%, публиковавшихся в Инфляционных отчетах с середины 2015 года. Таким образом, цель по инфляции на 2016 год, которая была определена Стратегией монетарной политики на 2016-2020 годы в пределах 12% ±3 процентных пункта, достигнута", - подчеркивается в сообщении.
В НБУ отмечают определяющее влияние фундаментальных факторов на быстрое снижение инфляции в 2016 году, о чем свидетельствовало стремительное замедление базовой инфляции (до 5,8%).
Также значительный вклад внес умеренный рост цен на сырые продукты питания.
В то же время основными факторами роста цен стало повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и подорожание топлива.
В Нацбанке также указывают на замедление дезинфляционного тренда в конце года из-за ухудшения инфляционных ожиданий на фоне усиления политической напряженности, девальвационного давления и решения правительства резко повысить в начале 2017 минимальную заработную плату.
Кроме того, по подсчетам НБУ, цены и тарифы, регулируемые административно, в 2016 году увеличились на 34,6% в годовом измерении.
"Хотя повышение было существенно ниже, чем в 2015 году (64.4%), оно было основной причиной роста потребительских цен в 2016 году. В течение прошлого года продолжалось повышение тарифов на все виды жилищно-коммунальных услуг. Также продолжили расти цены на табачные изделия и алкогольные напитки, в том числе за счет повышения акцизов, минимальных цен на алкогольные напитки, а также ценовой политики производителей табачных изделий", - отмечается в сообщении.
В НБУ подчеркивают, что сейчас монетарная политика Национального банка направлена на достижение нового цели - обеспечить замедление инфляции до 8% +/- 2 п.п. на конец 2017 года и до 5% в среднесрочной перспективе.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году потребительские цены повысились на 12,4%.
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