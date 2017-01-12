Стоимость золота в среду перешла к снижению на фоне укрепления доллара по отношению к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.48 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,10 доллара, или на 0,52% - до 1179,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 1,50% - до 16,60 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,81%, до 102,87 пункта.

Доллар дорожает к мировым валютам на фоне позитивных настроений инвесторов в преддверии пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится позднее в среду. Ожидается, что на мероприятии он подробнее расскажет о своих планах стимулирования экономического роста.

Заявленная Трампом ранее бюджетно-налоговая политика предполагает введение новых мер стимулирования экономики, в частности, увеличение бюджетных расходов и сокращение налогов, что должно способствовать ускорению инфляции к целевому уровню и более быстрому повышению ставок ФРС США.

"В фундаментальных факторах изменений нет, так что это (снижение цен на золото - ред.), вероятно, связано с тем, что спекулятивные инвесторы занимают выжидательные позиции перед речью Трампа", - отметила газете The Wall Street Journal аналитик по металлам в Capital Economics Симона Гамбарини (Simona Gambarini).