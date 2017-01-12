Кабинет министров Украины разрешил предпринимателям вносить коррективы в таможенные декларации. Такое решение было принято сегодня, 11 января, на заседании правительства, передает корреспондент ЛІГА.net.

Представляя проект постановления о внесении изменений в положение о таможенных декларациях, министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что документ призван решить три вопроса.

"Первое - это возложить обязанность на таможню вносить изменения в таможенные декларации, если решение таможни отменено. Есть ситуации, когда суд отменяет решения таможни, например, об определении таможенной стоимости, и при этом требует от субъекта предпринимательской деятельности вносить изменения в декларации. Сейчас предлагается, что если есть решение суда, то это обязана сделать сама таможня", - заявил Данилюк.

"Следующее - это дать право бизнесу корректировать таможенные декларации в связи с соблюдением правил трансфертного ценообразования. Как вы знаете, мы расширяем практику применения трансфертного ценообразования, у многих представителей бизнеса есть определенная специфика, и им нужно в конце года менять декларации. Сейчас мы предоставляем такую возможность", - добавил он.

По словам Данилюка, третья особенность документа: дать бизнесу возможность подавать не одну дополнительную декларацию, а несколько дополнительных деклараций, что позволяет реализовывать импортированные продукты маленькими порциями

"Это повысит конкуренцию, в частности, на рынке газа", - отметил министр финансов.

Данилюк также отметил, что проект постановления согласован Министерством экономического развития и торговли, учтены все замечания Министерства юстиции, Государственной фискальной службы и предпринимателей. Также, подчеркнул министр, такое нововведение поддерживают представители бизнеса.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что Таможенная служба ежемесячно перевыполняет планы поступлений таможенных платежей на 1,5-2 и более млрд грн в месяц.

По его словам, данное постановление согласовано без замечаний Министерством экономического развития и торговли, а все замечания от Министерства юстиции, Государственной фискальной службы и госпредприятий были учтены.

Министр также отметил, что документ поддерживают представители бизнеса.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести таможенные декларации, которые соответствуют декларациям в Европейском Союзе.