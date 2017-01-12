Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 2% в 2017 году и на 3% в 2018-2019 годах.

Об этом говорится в обзоре Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects, GEP), передают Українські Новини.

Согласно прогнозам Всемирного банка, ВВП Украины вырастет на 2% в этом году и на 3% в 2018-2019 годах.

Банк отмечает, что в 2016 году рост украинской экономики составил 1% после 10-процентного снижения в 2015 году.

По мнению Всемирного банка, это обусловлено ослаблением военного конфликта в восточной Украине наряду с проведением реформ в 2014-2015 годах, которые стабилизировали экономику страны и уменьшили дисбалансы.

Кроме того, Украина остается в программе Международного валютного фонда, что позволяет привлекать средства от других международных доноров.

Также Всемирный банк отмечает снижение инфляции в Украине до уровня менее 15% и стабилизацию обменного курса гривны.

По прогнозам банка, рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 2% будет обусловлен прогрессом в реформировании государственных финансов, управлении долгом, энергетических субсидий и банковской системы.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017 на уровне 2% при инфляции 8,5%.