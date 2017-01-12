Как сообщает AUTO-Consulting, за 2016 год продажи новых грузовиков полной массой свыше 3,5 т выросли на 46,62% и превысили 2 тыс. единиц. Притом рост числа сделок отмечен почти у всех активных операторов рынка, а некоторые сумели нарастить продажи в десятки раз.

Лидером украинского рынка грузовиков в 2016 году сумел стать ГАЗ увеличив реализацию на 129,61%. На второе место впервые в истории вышел MAN, заняв почти 15% украинского рынка.

А вот прошлогодний лидер - белорусский МАЗ, теперь занимает 3-ю позицию и снизил реализацию по итогам года на 19,38%. По информации AUTO-Consulting, МАЗу непросто дался переход на стандарт Евро-5, который начал действовать в Украине с начала 2016 года. Реальные поставки МАЗов Евро-5 начались лишь во второй половине года, что и отразилось на показателях реализации.

Существенно прибавили в продажах Scania, Volvo, Mercedes-Benz, DAF, Renault. Отрицательный результат зафиксирован у КАМАЗа (-18,6%), но его клиентуру, а также часть потребителей МАЗов успешно подхватили дилеры Ford Trucks. Турецкие Ford продемонстрировали самый стремительный рост на рынке и нарастили продажи более чем в 16 раз.

Активизировались на украинском рынке и китайские грузовики. Foton сумел даже опередить отечественный КрАЗ, который весь год лишали крупных заказов от бюджетных структур. И лишь под конец года КрАЗ начал убеждать чиновников, что украинские грузовики - тоже достойный выбор.