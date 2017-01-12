Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что Генеральная прокуратура в судах добилась обращения в доход государства 9 млрд гривен в 2016 году.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Суды вернули государству 9 млрд гривен по искам Генпрокуратуры в 2016 году. По искам ГПУ в пользу граждан и государства в 2016 году присуждено 15,5 млрд гривен", - сообщил генпрокурор.

Также в сообщении Луценко констатирует реальное обращение в доход государства 9 млрд гривен и отмену судами почти 1 тыс. незаконных решений, что предупредило потери государства на сумму 2,3 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, государственный бюджет на 2017 год предусматривает увеличение финансирования Генпрокуратуры по сравнению с 2016 годом на 51,7% до 5 млрд гривен.