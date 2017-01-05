В январе-ноябре 2016 года в Украине реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1565,3 млрд грн, что на 16,2% больше, чем за январь-ноябрь 2015 года (1346,9 млрд грн), в т.ч. за пределы страны - на 420,4 млрд грн (383,8 млрд грн), сообщила Государственная служба статистики в среду.

По данным Госстата, в общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (21,7%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (20,8%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (17,4%) и добывающую промышленность и разработку карьеров (13,1%).

В ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 года объем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 22,5%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 53,8%, перерабатывающей промышленности – на 17,9%.

Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности¹

в январе- ноябре 2016г., млн грн. (без НДС и акциза) ко всей реализованной продукции, % из не го за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза) к объему реализованной продукции за пределы страны, % Промышленность Украины 1565332,5 100,0 420413,8 26,9 Добывающая и перерабатывающая промышленность 1222240,4 78,1 419402,2 34,3 Добывающая промышленность и разработка карьеров 204801,9 13,1 50234,5 24,5 добыча каменного и бурого угля 37380,3 2,4 31,7 0,1 добыча сырой нефти и природного газа 73945,9 4,7 – – Добыча металлических руд 78769,3 5,1 45113,3 57,3 Перерабатывающая промышленность 1017438,5 65,0 369167,7 36,3 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 339626,9 21,7 83004,5 24,4 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 15002,9 1,0 6639,0 44,3 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 55200,9 3,5 19465,3 35,3 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 52481,5 3,4 2520,6 4,8 Производство химических веществ и химической продукции 51502,1 3,3 13020,4 25,3 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 22081,0 1,4 2639,1 12,0 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 82156,7 5,2 11396,1 13,9 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 272584,7 17,4 170689,9 62,6 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 101431,0 6,5 49504,4 48,8 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 8617,3 0,5 3200,9 37,1 - производство электрического оборудования 21444,0 1,4 7857,2 36,6 - производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам 39217,0 2,5 19267,0 49,1 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 32152,7 2,1 19179,3 59,7 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 25370,8 1,6 10288,4 40,6 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 326014,4 20,8 870,6 0,3 Водоснабжения; канализация, отходы 17077,7 1,1 141,0 0,8 из него забор, очищение и поставка воды 7182,6 0,5 – –

Данные: Госстат Украины. Данные по видам промышленной деятельности сформированы по функциональному принципу (по однородным продуктам).

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.



Объем реализованной продукции по основным промышленным группам в январе-ноябре 2016г.

млн, грн (без НДС и акциза), % ко всей реализованной продукции, % Промышленность ¹ 1555437,4 100,0 Товары промежуточного потребления 576781,4 37,1 Инвестиционные товары 101438,9 6,5 Потребительские товары краткосрочного использования 365500,1 23,5 Потребительские товары долгосрочного использования 14712,3 0,9 Энергия 497004,7 32,0

Данные: Госстат Украины

¹ Кроме канализации и обращения с отходами



Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в ноябре 2016г. по основным видам деятельности

ноябрь 2016 к октябрю 2016, % ноябрь 2016 к ноябрю 2015, % Добывающая и перерабатывающая промышленность 102,6 122,5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 101,1 153,8 в том числе - добыча каменного и бурого угля 98,4 125,7 - добыча сырой нефти и природного газа 93,8 192,0 - добыча металлических руд 112,7 153,5 Перерабатывающая промышленность 102,9 117,9 Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий 103,8 115,5 Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов 112,8 117,8 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 101,4 114,8 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 98,3



