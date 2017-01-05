Финансовые новости
- |
- 05.01.17
- |
- 13:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-ноябре 2016г. вырос на 16,2%
16:51 04.01.2017 |
В январе-ноябре 2016 года в Украине реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1565,3 млрд грн, что на 16,2% больше, чем за январь-ноябрь 2015 года (1346,9 млрд грн), в т.ч. за пределы страны - на 420,4 млрд грн (383,8 млрд грн), сообщила Государственная служба статистики в среду.
По данным Госстата, в общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (21,7%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (20,8%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (17,4%) и добывающую промышленность и разработку карьеров (13,1%).
В ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 года объем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 22,5%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 53,8%, перерабатывающей промышленности – на 17,9%.
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности¹
|в январе- ноябре 2016г., млн грн. (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|из не го за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|1565332,5
|100,0
|420413,8
|26,9
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|1222240,4
|78,1
|419402,2
|34,3
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|204801,9
|13,1
|50234,5
|24,5
|добыча каменного и бурого угля
|37380,3
|2,4
|31,7
|0,1
|добыча сырой нефти и природного газа
|73945,9
|4,7
|–
|–
|Добыча металлических руд
|78769,3
|5,1
|45113,3
|57,3
|Перерабатывающая промышленность
|1017438,5
|65,0
|369167,7
|36,3
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|339626,9
|21,7
|83004,5
|24,4
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|15002,9
|1,0
|6639,0
|44,3
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|55200,9
|3,5
|19465,3
|35,3
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|52481,5
|3,4
|2520,6
|4,8
|Производство химических веществ и химической продукции
|51502,1
|3,3
|13020,4
|25,3
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|22081,0
|1,4
|2639,1
|12,0
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|82156,7
|5,2
|11396,1
|13,9
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|272584,7
|17,4
|170689,9
|62,6
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|101431,0
|6,5
|49504,4
|48,8
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|8617,3
|0,5
|3200,9
|37,1
|- производство электрического оборудования
|21444,0
|1,4
|7857,2
|36,6
|- производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам
|39217,0
|2,5
|19267,0
|49,1
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|32152,7
|2,1
|19179,3
|59,7
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|25370,8
|1,6
|10288,4
|40,6
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|326014,4
|20,8
|870,6
|0,3
|Водоснабжения; канализация, отходы
|17077,7
|1,1
|141,0
|0,8
|из него забор, очищение и поставка воды
|7182,6
|0,5
|–
|–
Данные: Госстат Украины. Данные по видам промышленной деятельности сформированы по функциональному принципу (по однородным продуктам).
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Объем реализованной продукции по основным промышленным группам в январе-ноябре 2016г.
|млн, грн (без НДС и акциза), %
|ко всей реализованной продукции, %
|Промышленность ¹
|1555437,4
|100,0
|Товары промежуточного потребления
|576781,4
|37,1
|Инвестиционные товары
|101438,9
|6,5
|Потребительские товары краткосрочного использования
|365500,1
|23,5
|Потребительские товары долгосрочного использования
|14712,3
|0,9
|Энергия
|497004,7
|32,0
Данные: Госстат Украины
¹ Кроме канализации и обращения с отходами
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в ноябре 2016г. по основным видам деятельности
|ноябрь 2016 к октябрю 2016, %
|ноябрь 2016 к ноябрю 2015, %
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|102,6
|122,5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|101,1
|153,8
|в том числе
|- добыча каменного и бурого угля
|98,4
|125,7
|- добыча сырой нефти и природного газа
|93,8
|192,0
|- добыча металлических руд
|112,7
|153,5
|Перерабатывающая промышленность
|102,9
|117,9
|Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий
|103,8
|115,5
|Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов
|112,8
|117,8
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|101,4
|114,8
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|98,3
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело против Ефремова направлено в суд, — Луценко
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры ожидают в 2017 году курс не выше 30 грн/$
|Общий госдолг в ноябре сократился на 1,2% до $67,5 млрд
|Дорогой Крым. Во что обходится России борьба с энергетическим апокалипсисом
|Что попросит Лукашенко за подписание Таможенного кодекса ЕАЭС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС допустил на свой рынок 277 украинских агропредприятий
|Суд передал для реализации “Укргаздобыче” газ компании Онищенко
|Рынок новых коммерческих автомобилей в 2016 году вырос на 62 процента
Всего за двенадцать месяцев прошедшего года на рынке новых коммерческих автомобилей было зарегистрировано 8 тыс. 354 продажи. Такой результат демонстрирует, что платежеспособный спрос в этом сегменте автомобильного рынка Украины за год вырос на 62 процента.
|Коболев о "схеме Онищенко": В схеме есть много политиков
|Коболев: горячие головы из России могут создать новый искусственный кризис
|Цены на нефть слабо снижаются после роста в среду, Brent торгуется у $56,3 за баррель
|Минюст приобрел полномочия органа следствия
Соответствующие изменения предусмотрены законом "О Высшем совете правосудия", вступившем в силу 5 января. Согласно ему, Государственная уголовно-исполнительная служба, входящая в состав Минюста, становится органом досудебного расследования и набирает штат следователей.
Это интересно
|Концепт нового Infiniti QX50 получил систему автономного управления
Компания Infiniti представила концепт кроссовера QX50 следующего поколения за неделю до запланированной на Детройтский автосалон премьеры. На прототипе, среди прочего, будет продемонстрирована система автономного управления ProPILOT, которую получит серийная версия новинки.
|Samsung представила кондиционер, который не даст простудиться
Компания Samsung Electronics анонсировала, как она утверждает, первый в мире безветренный настенный кондиционер. Модель под названием AR9500M делает температуру во всём помещении более комфортной и снижает риск возникновения простуды из-за переохлаждения организма.
|Volvo впервые установила в автомобиль "Скайп"
Компания Volvo стала первым автопроизводителем, установившим в автомобиль Skype - программу текстовой, голосовой и видеосвязи по интернету. Однако функции приложения в машинах шведской марки ограничены только голосовыми звонками с поддержкой конференц-связи.
|Amazon патентует склады-дирижабли
Amazon начала развивать беспилотную доставку еще в 2013 году, но опубликованный сегодня патент раскрывает ее планы по внедрению «воздушных логистических центров». Они будут комплектоваться определенным набором товаров и размещаться в зонах повышенного спроса.
|Смартфон Gionee M2017 стоит от $1000
|Главный инженер Lamborghini подтвердил гибридный кроссовер
Серийный кроссовер компании Lamborghini получит версию с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Об этом со ссылкой на главу отдела новых исследований и разработок итальянской марки Маурицио Реджани сообщает Autocar.
|Apple возглавила список самых влиятельных брендов