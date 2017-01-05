Государственная фискальная служба изменила критерии определения крупных налогоплательщиков.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

С 1 января 2017 года, согласно изменениям в Налоговый кодекс, внесенных законом от 21 декабря 2016 года (№1797-VIII), крупным налогоплательщиком считается юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, с объемом дохода выше 1 млрд гривен за последние 4 квартала.

Также крупным считается такой налогоплательщик, чья общая сумма платежей, уплаченная в госбюджет за такой же период, превышает 20 млн гривен.

Субъекты хозяйствования, включенные в реестр крупных налогоплательщиков на 2017 год , будут обслуживаться в Офисе крупных налогоплательщиков с начала года.

Ранее крупным налогоплательщиком считалась компания с доходом в 500 млн гривен за последние 4 квартала, уплатившая в госбюджет 12 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров 30 марта 2016 года решил присоединить специализированные государственные налоговые инспекции по обслуживанию крупных плательщиков к офису крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.