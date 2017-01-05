Накануне 2017 года в украинском правительстве вспомнили о пользе протекционизма. 28 декабря Кабинет министров утвердил порядок применения специальных пошлин на импорт автомобилей из стран Европейского Союза.

Вместо предусмотренного условиями Соглашения об ассоциации Украины и ЕС снижения ввозных пошлин правительство предлагает законсервировать 10-процентную пошлину на автоимпорт из Евросоюза. По логике Минэкономразвития (МЭРТ), которое инициировало это решение, специальная заградительная пошлина поможет возродить простаивающие украинские автозаводы и загрузить их конвейеры.

ЛІГА.net разбиралась, что несет это решение для украинского авторынка, как изменятся цены на новые автомобили и как пошлины могут помочь ЗАЗу Тариэла Васадзе и Богдану Олега Гладковского выпускать автомобили европейского уровня.

Что предлагается

По условиям соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, пошлины на импорт новых автомобилей из стран Евросоюза поэтапно снижаются в течение 10 лет. В 2026 году ставка ввозной пошлины должна опуститься до 0%.

В 2016 году ввозная пошлина на новые европейские автомобили колебалась от 5% (на авто с большим объемом двигателя) до 9,1% (на массовый сегмент). В 2017 году пошлины на большинство машин должны снизиться до 7,5%-8,2%.

В соглашении о ЗСТ с ЕС оговорено, что суммарная ставка ввозной и специальной пошлины при импорте авто не должна превышать 10%. Это значит, что для автомобилей со ставкой пошлины 8,2% спецпошлина может составить не более 1,8%, для авто со ставкой 5% не должна превышать 5%.

Предложенный МЭРТ порядок определения спецпошлин на легковые авто из ЕС позволит установить единую ставку 10%для всех категорий легковых автомобилей, поставляемых из ЕС.

Украина имеет право продлевать специальную дополнительную пошлину в течение 15 лет. Полномочия по принятию решений о специальных мерах Кабмин делегировал Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).

Условия для пошлины

В разъяснении МЭРТ к решению Кабмина говорится, что специальные меры могут применяться в случае выполнения трех условий:

1) в Украину в течение года ввезут более 45 000 легковых автомобилей происхождением из ЕС, а доля на внутреннем рынке таких авто составляет более 20% (с постепенным увеличением до 25%);

2) совокупный объем импорта легковых авто происхождением из ЕС в Украину в течение последнего года превысит предельный объем всех первичных регистраций легковых автомобилей в стране за тот же период;

3) причиняется значительный ущерб национальной промышленности.

По данным МЭРТ, в 2015 году в Украину импортировали 38 900 авто происхождением из стран ЕС, а за 9 месяцев 2016 года - 30 600. "Таким образом, если к сентябрю 2017 года, например, количество импортируемых в Украину легковых автомобилей достигнет 45 000 единиц и при этом будут соблюдены другие требования, после консультаций с ЕС Украина сможет поднять ставку ввозной пошлины до 10%", - отметили в пресс-службе МЭРТ.

Шансы на повышение

По данным ассоциации Укравтопром, в 2016 году в Украине продали и поставили на учет МВД 65 562 новых машин. Украинские автозаводы за этот период выпустили 3 800 легковушек (Еврокар произвел 3 437 автомобилей, ЗАЗ - 363 единицы, Богдан автомобили не выпускал).

Точное количество автомобилей, которые поступили с европейских заводов, пока неизвестно. "В ЕС выпускают не только европейские марки, но и корейские, японские и т.д. В Украину одну и ту же модель могут поставлять как с европейского завода, так и с азиатского. Однозначно ответить, сколько авто поступило из ЕС, невозможно, нужно видеть сертификаты происхождения", - объясняет гендиректор консалтингового агентства Аuto-Сonsulting Олег Омельницкий.

По оценкам участников рынка, вероятность того, что импорт легковых автомобилей происхождением из ЕС в 2016 году превысил 45 000 единиц, очень высока. Скорее всего, два других условия, задекларированных МЭРТ, также будут соблюдены: на долю авто из Европы приходится свыше 50% авторынка, более того, импорт из ЕС в разы превышает объемы национального производства.

Вне закона?

Утверждение Кабмином порядка введения спецпошлины на импортные автомобили из ЕС противоречит украинскому законодательству, уверены во Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД). У правительства нет полномочий давать МКМТ право устанавливать дополнительные спецпошлины на авто из ЕС, говорит глава ВААИД Олег Назаренко. Такими полномочиями может наделить исключительно Верховная Рада, а не Кабмин, считает он.

"Пока не будет соответствующего закона парламента, все решения МКМТ относительно авто из ЕС и введения в отношении импортных авто дополнительной спецпошлины не будут действовать. Если все же МКМТ введет дополнительные спецпошлины на импортные авто, я не исключаю нашего обращения в суд", - говорит Назаренко.

Чего ждет рынок

Председатель правления Рено Украина Яна Миненко:

"Несмотря на то что постановление Кабинета министров в первую очередь направлено на защиту локальных производителей, мы считаем, что вряд ли данная мера послужит реальной защитой для украинского производства. Увеличение стоимости импортных автомобилей будет несущественным и значительного влияния на рынок новых авто не окажет. Данная инициатива идет вразрез с ранее объявленными инициативами по снижению акцизов на б/у авто, цель которых - сделать автомобили доступными для граждан".

Директор Пежо Ситроен Украина Виктор Кордилевский:

"В 2016 году украинский рынок автомобилей только начал показывать рост после затяжного падения и "антирекорда" в 51 000 автомобилей в 2015 году. На восстановление рынка понадобится не один год. Применение специальных пошлин на импорт новых автомобилей производства стран ЕС может крайне отрицательно сказаться на рынке, продлив его стагнацию.

В случае дальнейшей положительной динамики украинского рынка новых автомобилей действительно есть вероятность, что одно из условий введения пошлин будет достигнуто. Однако мы надеемся, что применяться они не будут. Ведь такие меры могут ударить по карману украинцев среднего класса, так как увеличение цен на авто в первую очередь ляжет именно на их плечи".

Пресс-служба корпорации Укравто:

"Сниженная пошлина на импорт автомобилей из ЕС применяется только к автомобилям, имеющим сертификат формы EUR-1, которым сопровождаются отгрузки далеко не всех автомобилей, производимых на территории Евросоюза. В 2016 году ощутимых изменений на автомобильном рынке благодаря снижению таможенной пошлины на часть европейских автомобилей на 0,9% отмечено не было. В этом контексте нет смысла говорить и об изменениях на авторынке в случае возврата к ставке пошлины 10%".

Денис Кацило