Таможенные сборы в государственный бюджет выросли на 16% до 235 млрд гривен в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Более 235 млрд за 2016, что на 8% больше, чем было запланировано, и на 16% больше, чем за предыдущий год. 18 млрд гривен дополнительно к плану - не маленькая сумма, особенно если ее пересчитать в зарплаты и пенсии для людей", - говорится в нем.

По словам Гройсмана, в 2017 году в госбюджете заложена возможность направлять часть средств от перевыполнения планов на таможне на ее техническую модернизацию.

Премьер отметил, что это позволит закупить сканеры, другое техническое оборудование и программное обеспечение.

Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба констатирует увеличение сборов Одесской таможней после увольнения ее бывшего руководителя Юлии Марушевской на 30% в декабре.