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Автопродажи в Украине в 2016 году увеличились на 41%
18:05 03.01.2017 |
В последнем месяце 2016 года украинцы купили 7 601 новых легковых автомобилей или на 40% больше чем годом ранее. Таким образом в прошлом году в Украине было реализовано и поставлено на учет МВД 65 562 новые машины. По сравнению с 2015 годом рынок вырос на 41%, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Весь прошедший год рынок новых легковых авто демонстрировал положительную динамику относительно 2015 года.
Так январский старт начался с продаж, объем которых на 23% превысил аналогичный показатель предыдущего года. В феврале спрос на новые машины вырос уже на 44 процента.
Весна 2016 года началась бурным ростом потребительской активности. Мартовский рост рынка составил 117 процентов. В апреле украинцы купили на 86% больше автомобилей чем годом ранее. Однако в мае рынок немного остыл, но при этом сохранил позитивный тренд. Майские продажи увеличились на 48 процентов.
Первый летний месяц был на 42% «жарче» чем в 2015 г. А вот июль отметился затишьем, рынок вырос только на 4 процента. Однако уже в августе спрос на новые автомобили вырос на 63 процента.
Не смотря на либерализацию импорта автомобилей с пробегом, которая произошла в августе, осенние продажи новых машин превосходили аналогичные показатели предыдущего года. Так рынок сентября вырос на 32%, октябрьские продажи увеличились на 8%, а в ноябре был зафиксирован пятидесятипроцентный скачок спроса на новые авто.
И наконец в последнем месяце года рынок так же остался в плюсе, декабрьский показатель, как писалось выше, увеличился на 40 процентов.
Подводя итоги 2016 года, в ассоциации Укравтопром составили рейтинг автомобильных брендов, которым украинцы отдали свои предпочтения в ушедшем году.
Наибольшее количество первичных регистраций за период с января по декабрь пришлось на автомобили марки Toyota - 7 668 шт., что на 56% больше чем в 2015г.
На втором месте Renault с результатом 6 389 авто, который на 52% больше чем в предыдущем году.
Третье место досталось Volkswagen - 5 001 продаж (+117% к аналогичному периоду прошлого года).
Далее в ТОП-10 в порядке убывания вошли:
Skoda - 4 145 авто (+91% к аппг); KIA - 3 982 авто (+98% к аппг); Ford - 3 612 авто (+38% к аппг); Nissan - 3 444 авто (+29% к аппг); Hyundai - 3 396 авто (+33% к аппг); BMW - 3 073 авто (+70% к аппг); а замыкает лидерскую десятку - ЗАЗ, автомобили отечественного бренда выбрали 2 758 покупателя (-4% к аппг).
Что касается бестселлера продаж 2016 года, то этот титул украинцы отдали KIA Sportage, приобретя в течении года 2 736 единиц автомобилей этой модели, что почти в 3 раза больше чем годом ранее.
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|Автопродажи в Украине в 2016 году увеличились на 41%
В последнем месяце 2016 года украинцы купили 7 601 новых легковых автомобилей или на 40% больше чем годом ранее. Таким образом в прошлом году в Украине было реализовано и поставлено на учет МВД 65 562 новые машины. По сравнению с 2015 годом рынок вырос на 41%.
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