Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) после увеличения в ноябре на 73,7% и в октябре на 17,8% в последний месяц года упали почти вдвое - на 48,3%, или на 13,31 млрд грн и на начало 2017 года составили 27,56 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).





Согласно ее данным, достигнутый уровень на 58,1% выше показателя годичной давности, уступая лишь показателю 2006 года, когда на счетах Госказначейства оставалось 17 млрд грн, преимущественно от приватизации "Криворожстали".

Данные Нацбанк об остатках средств на корреспондентских и транзитных счетах банков на начало года пока отсутствуют. По состоянию на утро 30 декабря они составляли 49,73 млрд грн, на 8,37 млрд грн или 20,2% превышая уровень месячной давности.

Помимо гривневых средств, правительство также располагает валютными. В частности, 29 сентября Минфин сообщил о получении $1 млрд от размещения еврооблигаций под гарантии США.

Согласно данным Госказначейства, на 1 июля всего на его счетах в НБУ было 40,25 млрд грн, том числе на ЕКС - 18 млрд грн, тогда как на начало 2016 года - соответственно 33,4 млрд грн и 9,02 млрд грн.

