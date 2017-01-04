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Госбюджет Украины по доходам недовыполнен на 1,7% - ГКСУ
14:17 03.01.2017 |
Согласно сообщению, общий фонд госбюджета в 2016 году по доходам недовыполнен лишь на 0,2% - поступления составили 574,659 млрд грн, что на 14,1% превышает показатель предыдущего года.
По данным ГКСУ, налоговые органы обеспечили поступление в 2016 году 283,017 млрд грн (сальдо), что на 30,9% превышает показатель 2015 года, но на 5% ниже плана на 2016 год. При этом, возмещение НДС составило за прошлый год 94,405 млрд грн, что на 38% больше, чем в 2015 году.
Вместе с тем, таможенные органы в 2016 году обеспечили поступление 235,301 млрд грн, что на 16,3% больше, чем годом ранее и на 8,4% превышает план.
Согласно сообщению ГКСУ, в декабре-2016 в госбюджет поступило 72,793 млрд грн, в том числе в общий фонд - 67,973 млрд грн, что по обоим статьям превысило план на 9,8%, а поступления в 2015 году - на 32,7% и на 33,4% соответственно.
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