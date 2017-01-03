Молдавия снимает с 1 января 2017 года действие временных торговых ограничительных мер в отношении импорта отдельных категорий украинской продукции, заявил РИА Новости вице-премьер, министр экономики республики Октавиан Калмык.

В апреле правительство Молдавии ввело временные таможенные пошлины на ввоз с Украины мясомолочных продуктов и цемента, а также установило квоты на импорт этих товаров. Такое решение было принято по просьбе производителей с целью защиты внутреннего рынка.

"Конечно, Молдавия не будет продлевать действие торговых ограничительных мер в отношении импорта отдельных категорий украинской продукции в 2017 году", - сказал Калмык.

Молдавские власти намерены принять другие меры по защите внутреннего рынка и местных производителей, соблюдая положения Всемирной торговой организации.