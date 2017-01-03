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Молдавия отменяет ограничения на торговлю с Украиной
08:51 03.01.2017 |
Молдавия снимает с 1 января 2017 года действие временных торговых ограничительных мер в отношении импорта отдельных категорий украинской продукции, заявил РИА Новости вице-премьер, министр экономики республики Октавиан Калмык.
В апреле правительство Молдавии ввело временные таможенные пошлины на ввоз с Украины мясомолочных продуктов и цемента, а также установило квоты на импорт этих товаров. Такое решение было принято по просьбе производителей с целью защиты внутреннего рынка.
"Конечно, Молдавия не будет продлевать действие торговых ограничительных мер в отношении импорта отдельных категорий украинской продукции в 2017 году", - сказал Калмык.
Молдавские власти намерены принять другие меры по защите внутреннего рынка и местных производителей, соблюдая положения Всемирной торговой организации.
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