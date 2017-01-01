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Топливно-энергетический комплекс
В ноябре долг населения за жилкомуслуги увеличился на 16,7% до 16 млрд гривен
14:23 30.12.2016 |
В ноябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 16,7%, или на 2 290,1 млн гривен до 16 021,9 млн гривен по сравнению с октябрем.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 декабря 2016 года уменьшился на 9,5 млн гривен до 2 459,4 млн гривен.
Долг за отопление увеличился на 1 680 млн гривен до 7 796,4 млн гривен.
Долг за газоснабжение увеличился на 700,1 млн гривен до 3 744,1 млн гривен.
В ноябре среди регионов наибольшая задолженность за отопление зафиксирована в Днепропетровской (1 343,045 млн гривен), Харьковской (1 100,695 млн гривен) областях и Киеве (1 592,284 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (972,520 млн гривен), Одесской (648,370 млн гривен) и в Днепропетровской областях (715,368 млн гривен).
Наибольшая задолженность по квартирной плате в ноябре зафиксирована в Днепропетровской (517,451 млн гривен), Донецкой (281,114 млн гривен) областях и в Киеве (417,386 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, в октябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 14,1%, или на 1 693,6 млн гривен до 13 731,8 млн гривен по сравнению с сентябрем.
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