Объемы строительства в Украине в январе-ноябре 2016 года увеличились на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили EUR2,1 млрд, сообщается на веб-сайте Всеукраинского союза производителей стройматериалов (ВСПС).

Как отмечается в сообщении, доля жилищного строительства в общем объеме строительства в Украине по итогам 11 месяцев 2016 года увеличилась практически вдвое от уровня аналогичного периода 2015 года - до 26%.

Согласно сообщению, по итогам 9 месяцев 2016 года в Украине также увеличились объемы производства стройматериалов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Так, производство товарного бетона выросло на 34%, элементов сборных конструкций - на 11%, газобетона - на 10,9%, блоков из кирпича и цемента - на 9,01%, сухих смесей - на 6,6%, изделий из гипса - на 6,2%, минеральной ваты - на 2,3%, дверных и оконных блоков из поливинилхлорида (ПВХ) - на 41%.