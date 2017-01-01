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Порошенко подписал законы о поддержке украинского авиапрома
Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, направленные на поддержку отечественной самолетостроительной отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.
В обнародованном в пятницу на сайте президента Украины сообщении отмечается, что подписанный П.Порошенко закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли" направлен на ликвидацию неравных условий поставки самолетов отечественного производства по сравнению с импортом иностранных самолетов.
"Документ, в частности, предусматривает отмену льготных условий ввоза (без налогообложения НДС) на территорию Украины по договорам оперативного лизинга иностранных самолетов массой пустого снаряженного аппарата более 10тыс. кг, но не более 30тыс. кг и максимальной вместимостью от 44 до 110 мест", - отмечается в сообщении.
Верховная Рада Украины приняла этот закон 21 декабря 2016г. Согласно пояснительной записке к нему, аналоги таких импортных самолетов выпускаются госпредприятием "Антонов" (Ан-140, Ан-148 и Ан-158), которое может на существующей производственной базе выпускать ежегодно до 12 таких самолетов. После технического перевооружения предприятие способно увеличить объемы производства указанных самолетов до 24 единиц в год.
Закон также предусматривает продление действия льготного режима ввоза товаров, используемых при разработке, производстве, ремонте, модификации, обслуживании изделий авиационной техники на период до 1 января 2025г и дополнение перечня таких товаров.
Кроме того, сообщает пресс-служба президента, глава Украинского государства подписал закон "О внесении изменений в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли".
Как сообщалось, данный закон также был принят украинским парламентом 21 декабря 2016г. Согласно закону, на период с 1 января 2017 года по 1 января 2025 года субъекты самолетостроения освобождаются от уплаты НДС при выполнении операций по ввозу на таможенную территорию Украины импорта товаров (кроме подакцизных), используемых для нужд самолетостроительной промышленности, а также операций по поставке на таможенной территории Украины результатов отраслевых научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР).
Также субъекты самолетостроения на данный период освобождаются от уплаты налога на прибыль предприятий. Сэкономленные средства будут считаться целевым финансированием на отраслевые НИОКР, создание или переоснащение технической базы, увеличение объемов производства, внедрение новых технологий. Также до 1 января 2025 года субъекты самолетостроения освобождаются от уплаты земельного налога на участки, на которых расположены промышленные объекты
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