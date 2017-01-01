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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин ввел внешний контроль дорожных работ
17:08 28.12.2016 |
Правительство на заседании в среду сделало обязательным международный контроль качества FIDIC за ходом ремонтно-строительных работ на украинских автодорогах.
Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян в фейсбуке.
Заказчики дорожных работ (службы автомобильных дорог в областях, подчиненных Укравтодору) будут обязаны привлекать к таким работам инженеров-консультантов, имеющих сертификат FIDIC.
К их основным обязанностям будет относиться контроль качества и объемов выполненных работ; входной и операционный контроль материалов, изделий и конструкций, которые используются во время дорожных работ; контроль за устранением подрядчиком дефектов.
"Поэтому сам строю, сам контролирую и отчитываюсь - больше не пройдет!" - заключил Омелян.
Напомним, в 2015 году правительство проводило в Киевской области пилотный проект по независимой оценке качества ремонта дорог. Контролировали работы специалисты австрийской iC consulenten.
Международная федерация инженеров-консультантов (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils, FIDIC) объединяет более 80 национальных ассоциаций, представляющих более 4 тыс. инженеров-консультантов строительного профиля в 75 странах мира.
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