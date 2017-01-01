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Порошенко одобрил создание Экспортно-кредитного агентства
Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий создание Экспортно-кредитного агентства.
Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
Согласно тексту документа, создаваемое учреждение будет призвано на добровольных началах страховать, предоставлять гарантии по договорам, обеспечивающим развитие экспорта.
Учредителем учреждения будет Кабинет Министров с пакетом акций в 50%+1 акция.
Уставный капитал на момент создания будет на уровне не менее 100 млн гривен.
Органами управления будут правление и наблюдательный совет.
Набсовет будет состоять из 11 человек (избираются на 5 лет) из представителей Минэкономики, депутатов Рады, международных финансовых организаций.
Правление будет назначать Кабмин.
Также оно должно выступать правительственным агентом по удешевлению стоимости экспортных кредитов, предоставляемых в зависимости от разницы кредитных ставок в стране экспортера и стране покупателя.
В законе конкретизирована терминология по господдержке экспорта (экспортный кредит, коммерческий риск, некоммерческий риск, страхование внешнеэкономических контрактов), определены основы создания и функционирования учреждения по развитию экспорта, а также источники финансирования данного учреждения.
Кроме того, в документе определены направления господдержки экспорта.
Как сообщали Українські Новини, 20 декабря Рада предусмотрела создание Экспортно-кредитного агентства.
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