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Топливно-энергетический комплекс
В ноябре средняя зарплата увеличилась на 1% до 5,4 тыс. гривен
16:48 28.12.2016 |
В ноябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с октябрем на 1%, или на 56 гривен до 5 406 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 9 008 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Тернопольской области, где средняя зарплата составила 3 995 гривен/месяц.
Как сообщали Українські Новини, в октябре средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с сентябрем на 0,2%, или на 8 гривен до 5 350 гривен в месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в ноябре, гривен:
|ноябрь
|ноябрь в % к октябрю
|Средняя
|5 406
|101,0
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|4 432
|99,4
|- из них сельское хозяйство
|4 193
|98,1
|Промышленность
|6 206
|99,6
|- Добывающая промышленность
|7 973
|101,4
|- из него добыча каменного, бурого угля и торфа
|8 090
|104,1
|- Обрабатывающая промышленность
|5 855
|99,6
|- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия
|5 418
|99,2
|- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви
|4 222
|105,4
|- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность
|5 258
|98,8
|- производство кокса, продуктов нефтепереработки
|6 549
|97,9
|- химическое производство
|5 927
|100,6
|- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|11 527
|107,8
|- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий
|5 493
|100,3
|- металлургия и обработка металла
|6 968
|96,4
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|6 494
|74,3
|- производство электрического и электронного оборудования
|5 581
|102,7
|- производство машин и оборудования
|5 282
|102,6
|- производство транспортного оборудования
|5 963
|105,0
|- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|5 777
|102,9
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|7 088
|97,8
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|4 143
|101,0
|Строительство
|5 048
|101,4
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|6 073
|102,6
|Транспорт и связь
|6 114
|99,5
|- наземный и трубопроводный транспорт
|5 506
|96,4
|- водный транспорт
|8 329
|98,1
|- авиационный транспорт
|25 617
|94,1
|- складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|6 939
|102,7
|- почтовая и курьерская деятельность
|3 042
|97,8
|Временное размещение и организация питания
|3 689
|99,1
|Информация и телекоммуникации
|10 225
|106,1
|Финансовая деятельность
|10 384
|98,8
|Операции с недвижимостью
|4 786
|101,3
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|8 094
|88,5
|- из них исследования и разработки
|6 422
|103,5
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|4 205
|101,6
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|7 178
|118,3
|Образование
|3 723
|101,4
|Здравоохранение и социальная помощь
|3 423
|99,7
|- из них здравоохранение
|3 453
|100,0
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|4 742
|102,4
|- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта
|4 074
|105,2
|- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|3 825
|101,9
|Предоставление других услуг
|4 551
|98,8
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