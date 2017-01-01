Национальный банк оценивает выполнение сводного бюджета по итогам января-ноября с дефицитом 9 987,6 млн гривен.

Об этом говорится в данных НБУ, передают Українські Новини.

Всего доходы бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) составили 692 032,6 млн гривен.

Налоговые поступления составили 585 377,5 млн гривен, неналоговые - 102 153,6 млн гривен.

При этом общие расходы бюджета составили 701 801,3 млн гривен.

На общегосударственные функции израсходовано 122 489,9 млн гривен, на оборону - 49 606,4 млн гривен, на гражданский порядок и безопасность - 58 518,6 млн гривен, на здравоохранение - 61 520,8 млн гривен, на образование - 109 155,2 млн гривен, на соцзащиту и социальное обеспечение - 219 582,0 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, по данным Государственной казначейской службы за январь-ноябрь государственный бюджет выполнен по доходам на 88,0% с дефицитом 74,373 млрд гривен.

За 11 месяцев (по состоянию на 2 декабря) доходы государственного бюджета составили 544 904,2 млн гривен, тогда как по плану должны быть 619 277,6 млн гривен.