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Топливно-энергетический комплекс
В ноябре размер невыплаченных зарплат увеличился на 2,1% до 2 млрд гривен
16:52 27.12.2016 |
На 1 декабря 2016 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 2,1% по сравнению с 1 ноября до 2 004,011 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 декабря был зафиксирован в Донецкой области - 356,301 млн гривен, Луганской - 461,468 млн гривен и Харьковской - 218,159 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 ноября 2016 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 0,8% по сравнению с 1 октября до 1 962,012 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 декабря 2016 года:
|На 1 декабря 2016 года, млн гривен
|в % к 01.10.2016
|Всего
|2 004,011
|102,1
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|13,909
|90,5
|- из них сельское хозяйство
|10,482
|89,8
|Промышленность
|1 494,632
|104,0
|- Добывающая промышленность
|522,096
|103,0
|- Обрабатывающая промышленность
|844,595
|103,6
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|84,802
|121,7
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|43,139
|95,8
|Строительство
|83,149
|96,8
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|19,493
|100,3
|Транспорт и связь
|191,704
|100,3
|Временное размещения и организация питания
|4,665
|105,0
|Информация и телекоммуникации
|3,427
|103,2
|Финансовая деятельность
|16,644
|102,8
|Операции с недвижимостью
|14,828
|100,9
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|126,655
|92,8
|- из них исследования и разработки
|59,468
|96,9
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|7,909
|109,2
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|4,616
|87,6
|Образование
|7,089
|77,1
|Здравоохранение и социальная помощь
|8,669
|81,3
|- из них здравоохранение
|8,669
|81,3
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|5,812
|111,9
|- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта
|0,083
|100,0
|- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|-
|-
|Предоставление других услуг
|0,810
|103,3
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