На 1 декабря 2016 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 2,1% по сравнению с 1 ноября до 2 004,011 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 декабря был зафиксирован в Донецкой области - 356,301 млн гривен, Луганской - 461,468 млн гривен и Харьковской - 218,159 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщали Українські Новини, на 1 ноября 2016 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 0,8% по сравнению с 1 октября до 1 962,012 млн гривен.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 декабря 2016 года: