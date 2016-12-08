Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Полный доступ правоохранителей к е-декларациям чиновников возможен по решению суда - НАПК
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) может предоставлять доступ правоохранительным органам к электронным декларациям по решению суда.
В сообщении пресс-службы НАПК говорится, что доступ возможен исключительно в рамках закона при расследовании конкретных уголовных дел на основании постановления следственного судьи или суда. В каком-либо ином случае предоставление полного доступа ко всем без исключения декларациям со стороны Нацагентства будет носить противоправный характер и не будет содействовать вынесению правосудных решений.
НАПК просит правоохранительные органы в дальнейшем воздерживаться от давления на Нацагентство, в том числе через СМИ.
Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины призывает НАПК предоставить данные е-деклараций чиновников.
Статьи по теме:
|НАБУ просит НАПК предоставить бюро полный доступ к электронным декларациям
|08.12.2016
|
Об этом на пресс-конференции сказал директор НАБУ Артем Сытник. По его словам, на данный момент у бюро нет полного доступа к базам данных НАПК.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на €478,3 млн со Всемирным банком
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписала кредитное соглашение на 478,285 млн евро по проекту финансирования импорта компанией природного газа с Международным банком реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру Всемирного банка).
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
|НБУ снял ограничение по расчетам в 120 дней для экспортеров услуг
|Нефть слабо дешевеет при низких объемах торгов, Brent - $56,65 за баррель
|Сбережения украинцев в III кв. 2016г увеличились на 16,5 млрд грн -Госстат
|В ноябре долг населения за жилкомуслуги увеличился на 16,7% до 16 млрд гривен
|"Нафтогаз" констатирует снижение транзита через ГТС Украины после увеличения загрузки OPAL
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров