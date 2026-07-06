Фінансові новини
- |
- 06.07.26
- |
- 13:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зерновий експорт України — майже 37,5 млн тонн у підсумку 2025/2026 маркетингового року
11:24 06.07.2026 |
Україна за 2025/2026 маркетинговий рік (МР), станом на 1 липня, експортувала понад 37,46 млн тонн зернових та зернобобових культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомило профільне відомство з посиланням на дані Державної митної служби.
Зазначається, що з початку 2025/2026 МР було вивезено 14,12 млн т пшениці (торік - 15,72 млн т), ячменю - 1,52 млн т (торік - 2,31 млн т), кукурудзи - 21,28 млн т (торік - 21,96 млн т).
Також було експортовано 0,2 тис. т жита, тоді як торік цей показник становив 15 тис. т.
Крім того, Україна поставила за кордон 62,1 тис. т борошна (проти 71,1 тис. т у попередньому МР).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майже $600 млн від Світового банку: Україна отримала чергове фінансування
|Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги на €600 млн
|Угода з Швецією: Україна купить 16 винищувачів Gripen E
|ЄС готується перерахувати Україні наступну частину оборонної допомоги з пакета €90 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Зерновий експорт України — майже 37,5 млн тонн у підсумку 2025/2026 маркетингового року
|В Україні планують модернізацію «Електронного кабінету» платника податків
|Уряд залучив ₴240 млрд на ринку ОВДП з початку року
|Український ринок нових легкових автомобілів виріс на 0,5% у 2026 році
|Україна дозволила експорт бойових дронів — старт із поставки 2000 FPV F10 до США
|ОПЕК+ розширює видобуток нафти у відповідь на розблокування Ормузької протоки — джерело Bloomberg
Бізнес
|Volkswagen переглядає стратегію автономного водіння та припиняє співпрацю з Bosch
|"Епіцентр" запустив цифрову платформу для B2B закупівель
|Авіація без механіки: X-65 від Boeing керується пневматичними потоками
|Помилки ШІ змусили автогіганта повернути інженерів після скорочень
|Прорив у телекомі: у Китаї передали дані на 51,3 Тбіт/с через «порожній» канал
|Microsoft відтермінувала завершення безпекової підтримки Windows 10 до 2027-го
|Перший у світі 1-нм чип: IBM встановила новий рекорд у напівпровідниках