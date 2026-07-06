Зерновий експорт України — майже 37,5 млн тонн у підсумку 2025/2026 маркетингового року

Україна за 2025/2026 маркетинговий рік (МР), станом на 1 липня, експортувала понад 37,46 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомило профільне відомство з посиланням на дані Державної митної служби.

Зазначається, що з початку 2025/2026 МР було вивезено 14,12 млн т пшениці (торік - 15,72 млн т), ячменю - 1,52 млн т (торік - 2,31 млн т), кукурудзи - 21,28 млн т (торік - 21,96 млн т).

Також було експортовано 0,2 тис. т жита, тоді як торік цей показник становив 15 тис. т.

Крім того, Україна поставила за кордон 62,1 тис. т борошна (проти 71,1 тис. т у попередньому МР).