Крок до аграрної інтеграції з ЄС: в Україні визначили Виплатну агенцію

Україна офіційно визначила Виплатну агенцію, яка адмініструватиме державну підтримку фермерів за європейською моделлю. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів №1526-р від 31 грудня 2025 року, що набрало чиності з 1 липня, функції агенції виконуватиме Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який функціонуватиме як бюджетна установа.

"Призначення Виплатної агенції відкриває практичний етап впровадження в Україні європейської моделі державної підтримки сільського господарства", - наголосив заступник міністра Денис Башлик.

Коли Виплатна агенція запрацює повноцінно та які зміни оікують на аграріїв, заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький розповідав у інтерв'ю LIGA.net.

Мінекономіки затвердило нову редакцію статуту Укрдержфонду, якою розширено його повноваження. Зараз завершується підготовка нормативно-правової бази, необхідної для повноцінного запуску роботи Виплатної агенції та її подальшої акредитації Європейською комісією.