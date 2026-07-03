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АНАЛІТИКА

Крок до аграрної інтеграції з ЄС: в Україні визначили Виплатну агенцію

15:51 03.07.2026 |

Новини АПК

Україна офіційно визначила Виплатну агенцію, яка адмініструватиме державну підтримку фермерів за європейською моделлю. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів №1526-р від 31 грудня 2025 року, що набрало чиності з 1 липня, функції агенції виконуватиме Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який функціонуватиме як бюджетна установа.

"Призначення Виплатної агенції відкриває практичний етап впровадження в Україні європейської моделі державної підтримки сільського господарства", - наголосив заступник міністра Денис Башлик.

Коли Виплатна агенція запрацює повноцінно та які зміни оікують на аграріїв, заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький розповідав у інтерв'ю LIGA.net.

Мінекономіки затвердило нову редакцію статуту Укрдержфонду, якою розширено його повноваження. Зараз завершується підготовка нормативно-правової бази, необхідної для повноцінного запуску роботи Виплатної агенції та її подальшої акредитації Європейською комісією.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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