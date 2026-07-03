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Тваринництво отримало фінансування: виплати фермерам перевищили ₴167 млн
14:40 03.07.2026 |
Українські агровиробники отримали понад 167 млн грн державної підтримки на утримання великої рогатої худоби всіх напрямів продуктивності.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Фінансову допомогу через Український державний фонд підтримки фермерських господарств отримали 3 743 фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції.
Очікується, що надані кошти:
Фінансування здійснюється в межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE), який реалізується за кошти державного бюджету відповідно до затвердженого урядом порядку використання бюджетних коштів.
Як скористатися?
Скористатися програмою можуть фізичні та юридичні особи, які виробляють сільськогосподарську продукцію та утримують від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності. Розмір бюджетної дотації становить 7 000 грн на одну голову.
Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр (ДАР), а інформацію про початок і строки прийому заявок оприлюднюють на офіційних ресурсах Мінекономіки та ДАР.
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