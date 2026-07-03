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Україна наростила запаси зернових на 4 мільйони тонн за рік
10:25 03.07.2026 |
Станом на 1 червня запаси зернових і зернобобових культур в Україні становили 9,5 млн тонн, що на 4 млн тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року.
Про це повідомляє "АПК-Інформ" з посиланням на дані Державної служба статистики.
Із цього обсягу в аграрних підприємствах зберігалося 5,9 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 49,2% перевищує торішній показник.
На підприємствах із переробки та зберігання запаси становили 3,6 млн тонн, що у 2,3 раза більше, ніж роком раніше.
Серед основних культур станом на початок червня становили запаси:
Водночас запаси насіння соняшнику скоротилися на 9,7% ‒ до 1,5 млн тонн.
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