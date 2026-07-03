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АНАЛІТИКА

Україна наростила запаси зернових на 4 мільйони тонн за рік

10:25 03.07.2026 |

Новини АПК

Станом на 1 червня запаси зернових і зернобобових культур в Україні становили 9,5 млн тонн, що на 4 млн тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це повідомляє "АПК-Інформ" з посиланням на дані Державної служба статистики.

Із цього обсягу в аграрних підприємствах зберігалося 5,9 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 49,2% перевищує торішній показник.

На підприємствах із переробки та зберігання запаси становили 3,6 млн тонн, що у 2,3 раза більше, ніж роком раніше.

Серед основних культур станом на початок червня становили запаси:

  • пшениці ‒ 3,3 млн тонн (+70,7% до 1 червня 2025 року);
  • кукурудзи ‒ 5,3 млн тонн (+89%);
  • ячменю ‒ 525,3 тис. тонн (+78,6%);
  • жита ‒ 34,1 тис. тонн (+9,3%).

    • Водночас запаси насіння соняшнику скоротилися на 9,7% ‒ до 1,5 млн тонн.
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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