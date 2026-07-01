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Україна наблизилась до позначки 37 млн тонн експортованого зерна
14:04 01.07.2026 |
Україна з початку 2025/2026 маркетингового року (МР), станом на 26 червня, експортувала понад 36,86 млн тонн зернових та зернобобових культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомило профільне відомство з посиланням на дані Державної митної служби.
Зазначається, що з початку 2025/2026 МР Україна експортувала 13,87 млн т пшениці (торік - 15,72 млн т), ячменю - 1,52 млн т (торік - 2,31 млн т), кукурудзи - 20,93 млн т (торік - 21,96 млн т).
Також було експортовано 0,2 тис. т жита, тоді як торік цей показник становив 15 тис. т.
Крім того, Україна поставила за кордон 61,9 тис. т борошна (проти 71,1 тис. т за аналогічний період попереднього МР).
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Семеро з 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що за умови збереження контрольованих інфляційних очікувань, жвавого попиту на гривневі активи та стійкої ситуації на валютному ринку достатньо буде надалі утримувати облікову ставку на незмінному рівні 15% річних, йдеться в опублікованих у понеділок підсумках дискусії КМП щодо рівня облікової ставки 17 червня.
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