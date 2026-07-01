Україна наблизилась до позначки 37 млн тонн експортованого зерна

Україна з початку 2025/2026 маркетингового року (МР), станом на 26 червня, експортувала понад 36,86 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомило профільне відомство з посиланням на дані Державної митної служби.

Зазначається, що з початку 2025/2026 МР Україна експортувала 13,87 млн т пшениці (торік - 15,72 млн т), ячменю - 1,52 млн т (торік - 2,31 млн т), кукурудзи - 20,93 млн т (торік - 21,96 млн т).

Також було експортовано 0,2 тис. т жита, тоді як торік цей показник становив 15 тис. т.

Крім того, Україна поставила за кордон 61,9 тис. т борошна (проти 71,1 тис. т за аналогічний період попереднього МР).