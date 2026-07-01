40% полів в Україні обробляють препаратами, які не дозволені в ЄС

Реформа ринку засобів захисту рослин стане фундаментальним завданням гармонізації аграрного законодавства з нормами Європейського Союзу. Оновлення правил у цій сфері торкнеться близько 40% сільськогосподарських угідь України. Про це заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

"У нас близько 10 млн гектарів, тобто 40% площ, де застосовуються засоби захисту рослин, які наразі заборонені в Європейському Союзі. Це не означає, що вони шкідливі чи погані - просто ми з ЄС йшли різними технологічними шляхами", - пояснив Висоцький під час аграрного форуму на Волині.

Якщо Україна за один крок перейде на європейську систему засобів захисту рослин, це призведе до зростання витрат агрокомпаній та фермерів на $2 млрд щороку, казав Висоцький в інтерв'ю LIGA.net. Що підштовхує українських виробників агрохімії до власних розробок, LIGA.net писала в окремому матеріалі.

Одним із перших етапів адаптації до європейських стандартів стане впровадження нового законодавства щодо регулювання обігу генетично модифікованих організмів (ГМО). Воно набуде чинності вже у вересні 2026 року і має вивести цю сферу із "сірої зони" та створити дієву систему державного контролю.

Також, за словами Висоцького, Україна досить легко зможе виконати вимоги Нітратної директиви ЄС та впровадити стандарти благополуччя тварин. Рівень використання мінеральних добрив в Україні сьогодні є нижчим, ніж у більшості держав Євросоюзу, а вимоги щодо гуманного поводження з тваринами вже значною мірою інтегровані у виробничі практики.

Основний законопроєкт щодо наближення українського законодавства у сфері ЗЗР до європейських норм уже проходить реєстрацію у Верховній Раді та найближчим часом буде відкритий для ознайомлення та громадського обговорення.