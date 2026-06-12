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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ФАО й надалі надаватиме гранти малим агровиробникам в Україні

08:29 12.06.2026 |

Новини АПК

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та European Union in Ukraine продовжують підтримку малих агровиробників в Україні через грантові програми для розвитку господарств. Прийом заявок на четвертий грантовий цикл продовжено до 21 червня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба ФАО.


Хто може взяти участь?

Програма відкрита для виробників, які працюють у сферах ягідництва, овочівництва, аквакультури, молочного виробництва та переробки, виноробства, бджільництва, виробництва гуцульських сирів і недеревних продуктів лісу.


На які регіони розрахована програма?

Подати заявку можуть учасники з Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.


Які розміри допомоги та куди її можна спрямувати?

Підтримка передбачена у двох категоріях:

  • до 440 500 грн для особистих селянських господарств і фізичних осіб;
  • до 1 101 250 грн для мікро- та малих агровиробників, кооперативів та асоціацій виробників.

    • Грантові кошти можна спрямувати на інвестиції у техніку, обладнання, "зелені" технології, переробку, зберігання, сертифікацію, а також підвищення якості та безпечності продукції. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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