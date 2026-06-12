Фінансові новини
- |
- 12.06.26
- |
- 11:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ФАО й надалі надаватиме гранти малим агровиробникам в Україні
08:29 12.06.2026 |
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та European Union in Ukraine продовжують підтримку малих агровиробників в Україні через грантові програми для розвитку господарств. Прийом заявок на четвертий грантовий цикл продовжено до 21 червня 2026 року.
Про це повідомила пресслужба ФАО.
Хто може взяти участь?
Програма відкрита для виробників, які працюють у сферах ягідництва, овочівництва, аквакультури, молочного виробництва та переробки, виноробства, бджільництва, виробництва гуцульських сирів і недеревних продуктів лісу.
На які регіони розрахована програма?
Подати заявку можуть учасники з Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.
Які розміри допомоги та куди її можна спрямувати?
Підтримка передбачена у двох категоріях:
Грантові кошти можна спрямувати на інвестиції у техніку, обладнання, "зелені" технології, переробку, зберігання, сертифікацію, а також підвищення якості та безпечності продукції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українська антибалістика: висота перехоплення — 25 км, масове виробництво стартує в серпні
|Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами
|Податок на оренду житла знизять до 5% — рішення парламенту
|Рада схвалила податок на OLX: законопроєкт про оподаткування цифрових платформ підтримали 241 депутат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
У РУБРИЦІ
|Ринок нафти впав після того, як Трамп відмовився від удару по Ірану
|Електросамокати повертаються в порядок денний Ради — законопроєкт пролежав шість років
|Позасудове вирішення податкових спорів: у Раді зареєстрували законопроєкт
|ФАО й надалі надаватиме гранти малим агровиробникам в Україні
|Нафта: Brent – 93,7 долара за барель
|Законопроєкт про особові інвестиційні рахунки для фізичних осіб подали до Ради
Бізнес
|Попит на імпортні вживані автомобілі в Україні падає — рейтинг моделей травня
|Spotify готує прямі відеотрансляції концертів та можливість купівлі квитків у застосунку
|Регулювання ШІ буксує: перший у світі правовий режим вирішили відкласти
|Українська команда ледь поступилася НАТО в навчальній симуляції кібервійни
|Redmi Turbo 5 Max очолив рейтинг AnTuTu завдяки рекордній батареї
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra визнано найвигіднішим флагманом
|RTX Spark від NVIDIA: ARM-процесор для Windows-ПК з архітектурою Blackwell і 128 ГБ пам'яті