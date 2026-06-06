Україна експортує сировиною до 43% агропродукції — Соболев

До 43% українського аграрного експорту досі вивозиться за кордон у вигляді сировини, через що країна втрачає більшу частину доданої вартості.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив під час міжнародної конференції Grain Ukraine, повідомляє Укрінформ із посиланням на допис урядовця у Фейсбуці.

Зокрема, міністр окреслив стратегічні рішення, які мають забезпечити українським аграріям конкурентні переваги в найближчому майбутньому.

«Я переконаний, що вже за кілька років Україна буде сильна не тонною зерна, а тонною переробленого, сертифікованого, простежуваного продукту, який вбудований в європейські та глобальні ланцюги», - сказав Соболев.

За його словами, саме переробка має стати стрижневим фактором розвитку, оскільки масштаб виробництва в країні має фізичну стелю, зумовлену земельним банком, агрокліматичними умовами, водними ресурсами та структурою сівозміни.

«Україна володіє 8% світових запасів чорнозему, а агропродовольчий сектор генерує 17,5% ВВП. Проте до 43% аграрного експорту досі вивозиться як сировина, і саме тут ми втрачаємо більшу частину доданої вартості. Переробка є єдиним каналом виходу за цю стелю», - наголосив Соболев.

У цьому контексті євроінтеграція відкриє для України доступ до ринку із понад 450 млн споживачів, а також до інвестицій та новітніх технологій. Водночас для повної адаптації до нових правил знадобиться перехідний період тривалістю не менше 10 років.

Міністр зауважив, що Україна повинна заходити на європейський ринок не як сировинний постачальник, який тисне на внутрішні ринки ЄС, а як повноцінний партнер у сферах переробки, біоенергетики та харчової промисловості.

Мультиплікатором конкурентоспроможності проти таких гігантів, як США чи Бразилія, мають стати технології. Український агросектор уже активно рухається в цьому напрямі, зокрема станом на 2025 рік 37% вітчизняних виробників застосовують супутниковий або дроновий моніторинг, а 23% працюють із ГІС-інструментами.

Ключовим завданням Мінекономіки наразі є забезпечення переходу від сировинної моделі до глибокої переробки та сертифікованого експорту, що має стати чітким зобов'язанням, підкріпленим законами, бюджетом та інфраструктурою.