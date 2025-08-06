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АНАЛІТИКА

Аграрії зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин

13:57 06.08.2025 |

Новини АПК

 

Кабінет міністрів оновив правила підтримки тваринництва, за якими фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво ферм, доїльних залів чи переробних цехів.

Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами засідання уряду 6 серпня, передає Укрінформ із посиланням на її Телеграм.

"Також сьогодні уряд оновив правила підтримки тваринництва. Фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів чи переробних цехів", - зазначила очільниця уряду.

Вона підкреслила, що програма дасть аграріям інструменти для розвитку - щоби фермери могли зменшити власні витрати, модернізувати виробництво, збільшити поголів'я і створювати робочі місця в громадах.
 

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