Фінансові новини
- |
- 05.08.25
- |
- 07:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Земельний банк приніс держбюджету 1 млрд грн за 10 місяців
17:47 04.08.2025 |
1 мільярд і 8 мільйонів гривень з ПДВ сплатили до державного бюджету аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони у межах державного проєкту "Земельний банк". Про це повідомила пресслужба Прозорро.Продажі.
"1 мільярд гривень сплачених коштів за 10 місяців роботи - цей результат перевищив наші початкові очікування", - зазначив генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський.
За його словами, понад 160 аграрних підприємств, 86,8%, з яких - малий і середній агробізнес, законно обробляють державні землі. Багато з них вже почали збір першого врожаю на отриманих ділянках. Це, наголосив Ярославський, є гарним підтвердженням ефективності прозорої суборенди.
З моменту запуску проєкту 1 жовтня 2024 року на торги було виставлено 66 442 га державних сільгоспземель у 19 областях. З них понад 51 731 га уже передано в користування аграріям.
Загалом ТОВ "Державний земельний банк" уклав 720 угод із переможцями аукціонів.
Конкуренція серед учасників залишається стабільно високою: п'ять претендентів на лот. Всього учасники подали понад 4000 пропозицій на торги.
Середня вартість річної суборенди гектара становить 19 500 грн. Водночас стартові ціни на земельні ділянки зросли приблизно в 4,4 раза порівняно з початковими.
Лідерами за сумою сплачених коштів з ПДВ стали:
→ Кіровоградська область - 235,4 млн грн з ПДВ (46 укладених угод),
→ Харківська область - 214,3 млн грн з ПДВ (233 укладені угоди),
→ Полтавська область - 105,7 млн грн з ПДВ (24 укладені угоди).
Найдорожчою ділянкою став "діамант" Земельного банку площею 3969 га у Кіровоградській області. Переможець аукціону - "Кодацьке-Агро" - уклав договір суборенди та сплатив повну річну ставку у розмірі 78,6 млн грн з ПДВ.
За результатами торгів вартість цієї ділянки зросла майже вп'ятеро від початкової ціни - до 19 803 грн за гектар з ПДВ.
Станом на 4 серпня в електронній системі "Прозорро.Продажі" доступні 752 земельні ділянки для суборенди загальною площею понад 11 290 га.
Найбільша ділянка з площею 421 га розташована у Миколаївській області. Її стартова вартість становить 1,2 млн грн. Найменший лот - на Закарпатті, його площа - 0,02 га, а стартова ціна - 57,94 грн.
Найбільше ділянок для суборенди зараз представлено в Харківській області - 307 лотів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція на дронах. Як Банкова впорається з новим ударом по іміджу
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
|Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»
|Депутата від «Слуга Народу» Кузнєцова, якому закидають корупцію на закупівлі дронів і РЕБ, взяли під варту
|Арахамія приходив у САП, коли там розслідували справу проти одеського бізнесмена Кауфмана, з яким його пов'язують - експрокурор САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|«Укрнафта» остаточно завершила угоду про купівлю мережі Shell. Держава стала 100% власником
|Сибіга обговорив із міністром економіки Японії поглиблення співпраці між країнами
|У Японії відбувся форум з економічної відбудови України: підписано 29 домовленостей
|Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»
|Керівника Енергетичної митниці відсторонили після розслідування «Схем»
|Земельний банк приніс держбюджету 1 млрд грн за 10 місяців
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 0,017% до 58,95 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 0,018% до 56,07 грн/л
Бізнес
|Випромінювання супутників Starlink впливає на астрономічні дослідження
|Штучний інтелект від Anthropic виявився найпопулярнішим серед бізнес-користувачів, обійшовши OpenAI
|Більшість iPhone для США тепер виготовляють в Індії
|Epic Games знову перемогла Google у суді — Android може кардинально змінитися
|OpenAI прибрала функцію, яка дозволяла знаходити діалоги користувачів з ChatGPT через Google
|Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході
|Новий ЦОД ШІ у Вайомінгу споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату