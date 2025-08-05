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АНАЛІТИКА

Земельний банк приніс держбюджету 1 млрд грн за 10 місяців

17:47 04.08.2025 |

Новини АПК

 

1 мільярд і 8 мільйонів гривень з ПДВ сплатили до державного бюджету аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони у межах державного проєкту "Земельний банк". Про це повідомила пресслужба Прозорро.Продажі.

"1 мільярд гривень сплачених коштів за 10 місяців роботи - цей результат перевищив наші початкові очікування", - зазначив генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський.

За його словами, понад 160 аграрних підприємств, 86,8%, з яких - малий і середній агробізнес, законно обробляють державні землі. Багато з них вже почали збір першого врожаю на отриманих ділянках. Це, наголосив Ярославський, є гарним підтвердженням ефективності прозорої суборенди.

З моменту запуску проєкту 1 жовтня 2024 року на торги було виставлено 66 442 га державних сільгоспземель у 19 областях. З них понад 51 731 га уже передано в користування аграріям.

Загалом ТОВ "Державний земельний банк" уклав 720 угод із переможцями аукціонів.

Конкуренція серед учасників залишається стабільно високою: п'ять претендентів на лот. Всього учасники подали понад 4000 пропозицій на торги.

Середня вартість річної суборенди гектара становить 19 500 грн. Водночас стартові ціни на земельні ділянки зросли приблизно в 4,4 раза порівняно з початковими.

Лідерами за сумою сплачених коштів з ПДВ стали:

→ Кіровоградська область - 235,4 млн грн з ПДВ (46 укладених угод),
→ Харківська область - 214,3 млн грн з ПДВ (233 укладені угоди),
→ Полтавська область - 105,7 млн грн з ПДВ (24 укладені угоди).

Найдорожчою ділянкою став "діамант" Земельного банку площею 3969 га у Кіровоградській області. Переможець аукціону - "Кодацьке-Агро" - уклав договір суборенди та сплатив повну річну ставку у розмірі 78,6 млн грн з ПДВ.

За результатами торгів вартість цієї ділянки зросла майже вп'ятеро від початкової ціни - до 19 803 грн за гектар з ПДВ.

Станом на 4 серпня в електронній системі "Прозорро.Продажі" доступні 752 земельні ділянки для суборенди загальною площею понад 11 290 га.

Найбільша ділянка з площею 421 га розташована у Миколаївській області. Її стартова вартість становить 1,2 млн грн. Найменший лот - на Закарпатті, його площа - 0,02 га, а стартова ціна - 57,94 грн.

Найбільше ділянок для суборенди зараз представлено в Харківській області - 307 лотів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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