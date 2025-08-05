Імпорт агропродукції в Україну зріс на 10%

У січні-червні 2025 року в Україну було ввезено агропродукції на 4262 млн дол. США, що на 10% більше, ніж в аналогічний період торік.

Про це повідомляє Інститут аграрної економіки.

За даними науковців, у рейтингу головних постачальників сільськогосподарської продукції в Україну провідні місця посідають Польща (568 млн дол. США), Туреччина (345 млн дол. США), Німеччина (322 млн дол. США), Італія (202 млн дол. США), Нідерланди (200 млн дол. США), Франція (171 млн дол. США), Норвегія (147 млн дол. США), Іспанія (140 млн дол. США), Китай (132 млн дол. США) та Еквадор (111 млн дол. США).

Зазначається, що товарна структура імпорту агропродукції в Україну в цілому залишається незмінною. Водночас з 2022 року внаслідок окупації окремих територій та бойових дій на півдні нашої країни до переліку основних імпортованих продуктів додалися овочеві культури.

Згідно з дослідженням, імпорт плодово-ягідної групи формується переважно з цитрусових і бананів, інших екзотичних фруктів разом з горіхами. У першому півріччі 2025 року він склав 472 млн дол. США, що на 14% перевищило вартість закупок за аналогічний період попереднього року.

У структурі імпорту риби, ракоподібних та молюсків, яких за 6 місяців поточного року закупили на 444 млн дол. США, помітно виділяється морожена риба. Її імпортували на 196 млн дол. США. Це приблизно на 6% менше показника у 209 млн дол. США за відповідний період 2024 року.

Алкогольних і безалкогольних напоїв закупили на 370 млн дол. США - приблизно на 2 % більше, ніж торік. При цьому левова частка імпорту - 304 млн дол. США - сформована за рахунок міцних спиртних напоїв вин та пива.

Вартість закупівель овочів з-за кордону збільшилася на 64% і склала 355 млн дол. США.

"Основний акцент українські компанії-імпортери зробили на придбанні помідорів, картоплі, капусти, моркви, огірків, солодкого перцю, - продуктів, власна пропозиція яких звично зменшилась після проходження періоду збирання минулорічного урожаю або через неочікувані скорочення обсягів виробництва", - зазначили експерти.

Різних харчових продуктів, у тому числі екстрактів, концентратів, готових соусів тощо, закупили за кордоном на 277 млн дол. США, що на 2% перевищило показник І півріччя минулого року по даній групі.

Обсяги поставок какаопродуктів збільшилися на 29% і склали 265 млн дол. США.

Насіння та плодів олійних культур за січень-червень 2025 року імпортували на 260 млн дол. США. Це на 10% відстає від закупівель продукції даної групи у січні-червні 2024 року. Особливо виділяється насіння соняшнику, вартісні поставки якого знизились на 17% і склали 133 млн дол. США, підкреслили науковці.

Імпортні закупівлі кормів для тварин і відходів зменшилися у вартісному виразі на 2% і склали 226 млн дол. США.

Обсяги поставок в Україну тютюнових виробів за цей період залишились на рівні 2024 року і становили 213 млн дол. США.

Крім того, експерти відзначають збільшення на чверть закупівлі кави та чаю, яких було імпортовано на 211 млн дол. США.

"Зростання вартості аграрного імпорту в Україну на даному етапі зумовлене стабільним попитом на основні товарні групи продовольства іноземного походження, а також загальним підвищенням цін на них", - пояснюють в ІАЕ.

Науковці прогнозують, що при збереженні даної тенденції у другому півріччі можна очікувати третє поспіль збільшення обсягів імпортних закупівель агропродукції в умовах повномасштабної війни.