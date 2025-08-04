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«Земельний банк» приніс державі за тиждень 8,6 мільйонів гривень
23:41 01.08.2025 |
Цього тижня онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель принесли державі 8,6 млн грн.
Про це у Facebook повідомив Фонд державного майна України.
Як повідомив ФДМУ, результатом торгів "Земельного банку" стали 7,2 млн гривень і 1,4 млн грн ПДВ.
"Додатково переможці сумарно мають сплатити 1,4 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів "Земельного банку" може становити близько 8,6 млн грн з ПДВ", - говориться у повідомленні.
Усього цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" пройшло 30 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк". Загальна кількість пропозицій на торгах - 70 пропозицій.
ФДМУ повідомляє, що у ході торгів вартість зросла втричі. Середня вартість суборенди за один гектар склала 9385 гривень. Загальна площа ділянок, які були виставлені на торги - 763,7 га у Харківській, Закарпатській, Хмельницькій та Одеській області.
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