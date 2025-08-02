Аграрії намолотили майже 15,5 млн тонн зернових з 39% площ, поки врожай на 38,8% менше на цю дату торік

Аграрії станом на 1 серпня намолотили 15,47 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з 4 млн 423,9 тис. га, що складає 39% площ, засіяних цими культурами, повідомляє Мінекономіки.

Торік на 2 серпня було намолочено 25,29 млн тонн зернових з 6 млн 106,1 тис. га, тобто цьогорічні показники відповідно нижчі на 38,8% та 27,5%, а середня врожайність, яка складає 3,5 тонн/га - на 15,6%.

Як зазначає Мінекономіки, пшениці обмолочено 11,36 млн тонн з 3 млн 54,2 тис. га (торік - 19,44 млн тонн з 4 млн 465,8 тис. га), ячменю - 3,57 млн тонн з 1 млн 14,8 тис. га (4,82 млн тонн з 1 млн 294,1 тис. га).

Середня врожайність цих культур цього року складає відповідно 3,7 тонн/га та 3,5 тонн/га, що на 14,6% та 5,5% менше минулорічних показників.

В той же час врожай гороху цього року вже більше минулорічного - 0,49 млн тонн з 208,2 тис. га порівняно із 0,45 млн тонн з 205,7 тис. га, а врожайність вища на 7,7% та складає 2,4 тонн/га.

Інші зернові та зернобобові обмолочено на площі 145,5 тис. га, їх врожай - 50,4 тис. тонн.

Зазначається, що серед лідерів, зокрема, Одеська область - з,09 млн тонн з 1 млн 70,4 тис. га, Кіровоградська область - 1,93 млн тонн з 462,9 тис. га, Полтавська область - 1,52 млн тонн з 344,7 тис. га.

До обмолоту проса приступили аграрії Дніпропетровщини та Херсонщини, якого зібрано з площі 1,2 тис. га та намолочено 83 тонни, додало Мінекономіки.

За його даними, ріпаку на 1 серпня вже зібрано 1,76 млн тонн з площі 781,9 тис. га, тоді як минулого року на 2 серпня - 3,24 млн тонн з 1 млн 195,5 тис. га, а середня врожайність нижче минулорічної на цю дату на 16,8% та складає 2,3 тонн/га.

Як повідомлялося, Нацбанк України в опублікованому в ніч на п'ятницю Інфляційному звіті погіршив прогноз врожаю зернових в цьому році з 61,7 млн тонн до 57,9 млн тонн, а олійних - з 22 млн тонн до 21 млн тонн.

НБУ нагадав, що в минулому році урожай зернових в Україні знизився до 56,2 млн тонн з 59,8 млн тонн у 2023 році, тоді як олійних - з 21,7 млн тонн до 20 млн тонн.