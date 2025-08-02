Фінансові новини
- |
- 02.08.25
- |
- 00:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Державний земельний банк» виявив нелегальні посіви на державних землях
23:28 01.08.2025 |
Під час інспектування земельних ділянок, отриманих в оренду, команда "Державного земельного банку" виявила їх самовільне використання сторонніми особами.
Про це з посиланням на пресслужбу відомства пише Latifundist.com.
"Ми проінспектували понад 260 ділянок загальною площею більше 19 тисяч гектарів у восьми областях. Усі порушення зафіксовані за участі правоохоронців, і по більшості фактів вже відкрито кримінальні провадження", - розповів генеральний директор "Земельного банку" Ярослав Ярославський.
"З проєктом "Земельний банк" ми змінюємо підхід до використання державної сільськогосподарської землі, викорінюючи тіньові схеми. Земля має використовуватись за правовстановлюючими документами, та працювати на державу, а не в інтересах певного кола осіб", - зазначив він.
Станом на сьогодні правоохоронці зафіксували факти самовільного та незаконного використання державних земель у Харківській області - п'ять ділянок, 484 га. На Херсонщині виявили дві ділянки, але вже 606 га.
У Закарпатській області виявили три ділянки, 239 га, у Львівській області - одну ділянка, 174 га. Ще три ділянки, 60 га, виявили на Київщині.
За більшістю з цих випадків відкрили кримінальні провадження, говориться у повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін вніс зміни у план реалізації програми Ukraine Facility - Железняк
|Свириденко анонсувала конкурс на нового керівника Митниці
|Німеччина днями розпочне передачу Україні двох ЗРК Patriot
|Свириденко домовилася з Цивінським про проходження поліграфа перед призначенням на директора БЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Імпорт газу в Україну за рік зріс у 16 разів
|Керівник НАБУ підтвердив факт обшуку у будинку ексзаступника глави ОП Шурми у Німеччині
|Податковий борг до держбюджету за два роки зріс на 27 мільярдів гривень
|Кабмін вніс зміни у план реалізації програми Ukraine Facility - Железняк
|Аграрії намолотили майже 15,5 млн тонн зернових з 39% площ, поки врожай на 38,8% менше на цю дату торік
|«Державний земельний банк» виявив нелегальні посіви на державних землях
|Україна чекає на візит місії МВФ наприкінці серпня – розмова Свириденко з Георгієвою
Бізнес
|Майже половина коду, згенерованого ШІ, містить вразливості — Veracode
|Samsung Exynos 2600 отримає охолоджувач всередині чипа
|Skechers представив кросівки з відсіком для AirTag: тепер можна "прив'язати" дитину до взуття
|Toyota почне виробництво електромобілів у Європі з 2028 року
|Microsoft увійшла до «клубу $4 трлн», обігнавши Apple
|Швейцарія обговорює з Rheinmetall створення заводу з виробництва мікрочіпів за $250 млн
|Tesla підписала контракт на $4,3 млрд з LG для постачання батарей