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АНАЛІТИКА

«Державний земельний банк» виявив нелегальні посіви на державних землях

23:28 01.08.2025 |

Новини АПК

 

Під час інспектування земельних ділянок, отриманих в оренду, команда "Державного земельного банку" виявила їх самовільне використання сторонніми особами.

Про це з посиланням на пресслужбу відомства пише Latifundist.com.

"Ми проінспектували понад 260 ділянок загальною площею більше 19 тисяч гектарів у восьми областях. Усі порушення зафіксовані за участі правоохоронців, і по більшості фактів вже відкрито кримінальні провадження", - розповів генеральний директор "Земельного банку" Ярослав Ярославський.

"З проєктом "Земельний банк" ми змінюємо підхід до використання державної сільськогосподарської землі, викорінюючи тіньові схеми. Земля має використовуватись за правовстановлюючими документами, та працювати на державу, а не в інтересах певного кола осіб", - зазначив він.

Станом на сьогодні правоохоронці зафіксували факти самовільного та незаконного використання державних земель у Харківській області - п'ять ділянок, 484 га. На Херсонщині виявили дві ділянки, але вже 606 га.

У Закарпатській області виявили три ділянки, 239 га, у Львівській області - одну ділянка, 174 га. Ще три ділянки, 60 га, виявили на Київщині.

За більшістю з цих випадків відкрили кримінальні провадження, говориться у повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

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